Logo
Large banner

Здравствено неисправна храна може изазвати више од 200 болести

Аутор:

АТВ
07.04.2026 18:39

Коментари:

0
Храна
Фото: pexels/Ndagi Idris

Здравствено неисправна храна може изазвати више од 200 различитих болести, а у условима климатских промјена и глобалне трговине ризици за безбједност хране постају сложенији и захтијевају координисан одговор, саопштено је из Агенције за безбједност хране БиХ.

Поводом Свјетског дана здравља, из Агенције истичу да улагање у безбједност хране значи улагање у здравље, квалитет живота и дугорочну добробит заједнице.

Додаје се да су имплементација важећих прописа, одговоран приступ и сарадња свих актера у систему безбједности хране кључни предуслови за заштиту здравља.

"Здравље људи се промијенило током протеклог вијека, највише захваљујући научном напретку и међународној сарадњи. Глобална стопа смртности породиља смањена је за више од 40 одсто од 2000. године, а смртност д‌јеце млађе од пет година смањена је за више од 50 одсто", наводи се у саопштењу.

Из Агенције наглашавају да напредак у технологији, научним сазнањима и вјештинама, као и сарадња различитих дисциплина, сектора и држава, настављају да претварају некад по живот опасне здравствене изазове, као што су повишен крвни притисак, дијагнозе рака или ХИВ инфекције, у стања којима се може управљати, чинећи животе људи дужим и бољим, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Храна

здравље

Болест

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner