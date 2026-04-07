Logo
Large banner

Шок снимак: Дјевојчица избацује огромну змију из куће

Аутор:

АТВ
07.04.2026 18:33

Коментари:

0
Змија
Фото: pexels/Donald Tong

Снимак из Аустралије изазвао је пажњу и подијељене реакције корисника друштвених мрежа.

Док су једни били одушевљени, други су признали да их је призор помало уплашио.

Наиме, један Аустралијанац је снимио кћеркицу у несвакидашњој ситуацији - како избацује змијурину из куће!

Видео, објављен на Фејсбук страници “Aussie Life” до сада је прегледан више од 250.000 пута. Уз њега је стигла порука: “Само у Аустралији. Када те тата научи како да избациш змију из куће, као да је то само још један свакодневни посао“.

Овај призор је покренуо бројне расправе о начину живота на Петом континенту. На снимку се чује отац који даје упутства кћерки како да безбједно уклони змију, а на тренутак се појављује и мајка, која ситуацију доживљава као нешто сасвим уобичајено.

"Сусрети" са дивљим створењима

Управо та невероватна смиреност породице изненадила је бројне гледаоце, преноси Слободна Далмација.

Убрзо је кренула лавина коментара. Док су једни признали да би у сличној ситуацији реаговали панично или побегли, бројни Аустралијанци су објаснили да су овакви “сусрети” са дивљим животињама код њих релативно чести.

Залазе у дворишта и куће

Аустралија је, подсећамо, позната по великом броју змија, укључујући најотровније врсте на свету. Ипак, многе од њих нису опасне за људе и неретко се могу видјети у двориштима, па чак и унутар домова.

Према претпоставкама корисника, змија са снимка највјероватније припада породици питона Морелиа спилота, која није отровна и често борави у близини насељених подручја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аустралија

Змија

Дјевојчица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Риба сардина у конзерви.

Здравље

Ово је најздравија врста рибе

9 ч

0
Не пише нам се добро: Најпознатији банкар упозорава

Економија

Не пише нам се добро: Најпознатији банкар упозорава

9 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Малољетник прије убиства претраживао ''кад могу кући'', па исто питао полицију док је жена умирала

9 ч

0
Добре вијести за Зорицу Брунцлик

Сцена

Добре вијести за Зорицу Брунцлик

9 ч

0

Више из рубрике

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Свијет

Нетанјаху: Све јачим интензитетом рушимо ирански режим

10 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

У болници завршила 73 студента: Изненада им позлило током ноћи

10 ч

0
Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Свијет

Венс: Брисел жели да уништи мађарску економију јер мрзи Орбана

10 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађарска спремна да организује руско-амерички самит о Украјини

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner