Шок снимак: Дјевојчица избацује огромну змију из куће

Снимак из Аустралије изазвао је пажњу и подијељене реакције корисника друштвених мрежа.
Док су једни били одушевљени, други су признали да их је призор помало уплашио.
Наиме, један Аустралијанац је снимио кћеркицу у несвакидашњој ситуацији - како избацује змијурину из куће!
Видео, објављен на Фејсбук страници “Aussie Life” до сада је прегледан више од 250.000 пута. Уз њега је стигла порука: “Само у Аустралији. Када те тата научи како да избациш змију из куће, као да је то само још један свакодневни посао“.
Овај призор је покренуо бројне расправе о начину живота на Петом континенту. На снимку се чује отац који даје упутства кћерки како да безбједно уклони змију, а на тренутак се појављује и мајка, која ситуацију доживљава као нешто сасвим уобичајено.
Управо та невероватна смиреност породице изненадила је бројне гледаоце, преноси Слободна Далмација.
Убрзо је кренула лавина коментара. Док су једни признали да би у сличној ситуацији реаговали панично или побегли, бројни Аустралијанци су објаснили да су овакви “сусрети” са дивљим животињама код њих релативно чести.
Аустралија је, подсећамо, позната по великом броју змија, укључујући најотровније врсте на свету. Ипак, многе од њих нису опасне за људе и неретко се могу видјети у двориштима, па чак и унутар домова.
Према претпоставкама корисника, змија са снимка највјероватније припада породици питона Морелиа спилота, која није отровна и често борави у близини насељених подручја.
