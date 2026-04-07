Не пише нам се добро: Најпознатији банкар упозорава

07.04.2026 18:15

У свом годишњем писму акционарима, извршни директор JP Morgan Chase & Co, Џејми Дајмон, упозорио је да би ескалација сукоба с Ираном могла присилити централне банке да нагло подигну каматне стопе како би обуздале нови талас инфлације.

Посљедица би били скупљи кредити за грађане и привреду, управо у тренутку када се очекивао опоравак.

Дајмон истиче да инфлација умјесто да настави падати, могла поново расти, што би довело до виших каматних стопа него што тржишта тренутно очекују.

Такав сценарио дјеловао би попут гравитације на цијене имовине, а пад вриједности имовине могао би негативно утицати на расположење потрошача и ширу економију.

Глобални ризици и цијене енергије

Иако је америчка привреда данас отпорнија него прије, Дајмон упозорава да постоје бројни ризици који се могу преклапати и довести до "прекретнице“.

Посебну пажњу посвећује растућим цијенама нафте и поремећајима у енергетском сектору, који би могли имати далекосежне посљедице за глобалну економију.

"Ратови у Украјини и Ирану имају утицај далеко изван својих регија, посебно кроз раст цијена енергије. Нагли скокови у енергетском сектору не односе се само на цијену барела нафте, већ се прелијевају и на сродне производе попут гнојива и хелијума“, упозорава Дајмон, према извјештају "Бизнис Инсајдера".

Глобални ланци снабдијевања, додаје, већ су међусобно повезани и поремећаји се осјећају у индустријама од бродоградње до прехрамбене производње. Исход тренутних геополитичких догађаја може, али и не мора бити одлучујући фактор у обликовању будућег глобалног економског поретка, истиче.

Трговинска политика и економски подстицаји

Посебна неизвјесност лежи у трговинској политици. Дајмон напомиње да америчке тарифе за сада нису значајно утицале на инфлацију, али трговински сукоби и даље трају, а дугорочне посљедице "преусмјеравања економских односа“ тешко је предвидјети.

Говорећи о економским подстицајима, Дајмон је споменуо мјере попут "Једног великог лијепог закона“ администрације Доналда Трампа, који би према процјенама аналитичара поменуте банке могао у привреду убризгати додатних 300 милијарди долара.

Уз то, снажна улагања у вјештачку интелигенцију, која покрећу велике технолошке компаније, могла би додатно придонијети инфлацији.

Са друге стране, одређене политике, попут дерегулације, могле би имати умјерено дефлаторни учинак.

Приватно кредитирање и систематски ризици

Дајмон се осврнуо и на ризике у приватном кредитирању, подсјећајући на своје раније упозорење:

"Када видите једног жохара, вјероватно их има више“, алудирајући на скривене проблеме у брзорастућем сектору.

Ипак, у новом писму напомиње да је мало вјероватно да би сам сектор могао представљати систематски ризик.

Међутим, у случају кредитног циклуса губици би могли бити већи од очекиваних, јер су кредитни стандарди у готово свим сегментима незнатно ублажени.

Иницијативе JP Morgana и визија за раст

На крају, Дајмон је представио иницијативе JP Morgana, укључујући програм "Амерички сан“, чији је циљ проширити приступ економским приликама, те план од 1,5 билиона долара за улагања у индустрије повезане с националном сигурношћу и ланцима снабдијевања.

"Раст је дио рјешења за готово све наше проблеме“, закључује Дајмон, поручујући да одрживи развој и стратешка улагања могу помоћи у суочавању с глобалним изазовима, преноси "Клик".

