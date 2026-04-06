Добре вијести за пољопривреднике: За подстицаје 40 милиона КМ

Са данашњом исплатом 9,7 милиона КМ за подстицаје у пољопривреди и селу, од почетка априла исплаћено је око 40 милиона КМ по основу подстицаја, саопштено је из Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Ресорно Министарство је данас посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 9.773.500 КМ за подстицаје у пољопривреди и то за 843 корисникa.
1.Подршка за израду стратешких докумената у пољопривреди у износу од: 94.916 КМ,
2.Подршка за вођење рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у износу од : 31.500 КМ,
3.Премија за жалбе у износу од : 262.925 КМ,
4.Подршка за набавку пољопривредне механизације – прикључци у износу од : 584.954 КМ,
5.Подршка за набавку пољопривредне механизације – трактори у износу од : 4.400.516 КМ,
6.Подршка за изградњу објеката у сточарству у износу од : 974.754 КМ,
7.Подршка инвестицијама у постављању соларних панела на производним објектима у износу од : 152.000 КМ,
8.Подршка за наводњавање у износу од : 804.235 КМ
9.Подршка за набавку опреме у сточарској производњи у износу од : 2.467.700 КМ.
"У времену изазова, глобалних промјена и нестабилности тржишта, само стабилан буџет и континуирана системска подршка могу обезбиједити дугорочан опстанак и напредак домаће пољопривреде", поручују из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
