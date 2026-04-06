Добре вијести за пољопривреднике: За подстицаје 40 милиона КМ

АТВ
06.04.2026 16:16

Фото: АТВ

Са данашњом исплатом 9,7 милиона КМ за подстицаје у пољопривреди и селу, од почетка априла исплаћено је око 40 милиона КМ по основу подстицаја, саопштено је из Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Ресорно Министарство је данас посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 9.773.500  КМ  за подстицаје у пољопривреди и то за 843 корисникa.

Исплаћене су сљедеће мјере :

1.Подршка за израду стратешких докумената у пољопривреди у износу од: 94.916 КМ,

2.Подршка за вођење рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у износу од : 31.500 КМ,

3.Премија за жалбе у износу од : 262.925 КМ,

4.Подршка за набавку пољопривредне механизације – прикључци у износу од : 584.954 КМ,

5.Подршка за набавку пољопривредне механизације – трактори у износу од : 4.400.516 КМ,

6.Подршка за изградњу објеката у сточарству у износу од : 974.754 КМ,

7.Подршка инвестицијама у постављању соларних панела на производним објектима у износу од : 152.000 КМ,

8.Подршка за наводњавање у износу од : 804.235 КМ

9.Подршка за набавку опреме у сточарској производњи у износу од : 2.467.700 КМ.

 

"У времену изазова, глобалних промјена и нестабилности тржишта, само стабилан буџет и континуирана системска подршка могу обезбиједити дугорочан опстанак и напредак домаће пољопривреде", поручују из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

