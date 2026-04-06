Берзе у страху од ултиматума који је Бијела кућа издала Ирану: Цијене нафте расту

Аутор:АТВ
Коментари:0
Азијска тржишта која су данас била отворена за трговање већином су порасла у понедјељак, док инвеститори помно прате рат у Ирану, растуће цијене нафте и то шта би предсједник САД-а Доналд Трамп могао сљедеће рећи.
Референтни јапански индекс Никеј 225 у јутарњем трговању порастао је за скоро 1,1 одсто на 53.692,42 поена. Јужнокорејски Коспи ојачао је 1,5 одсто на 5.460,24 поена. Трговање у Аустралији било је обустављено због Ускрса, а у Хонгконгу и Шангају због традиционалног кинеског празника.
Истиче и рок до уторка који је Трамп дао Ирану да отвори Хормушки мореуз. Неки аналитичари страхују да би се рат након тога могао додатно распламсати. Током викенда Трамп је упутио нове пријетње Ирану, иако су бомбардовања у регији настављена. Сједињене Америчке Државе спасиле су двојицу пилота чији је борбени авион оборила иранска војска.
Кључни фокус тржишта и даље су цијене нафте.
Америчка референтна нафта поскупјела је за 38 центи, на 111,92 долара по барелу. Брент, међународни стандард, додао је 1,71 долар и достигао 110,74 долара по барелу. Енергетска тржишта била су затворена у петак, али цијене посљедњих дана снажно расту због страхова да ће рат у Ирану потрајати дуже него што се очекивало.
САД се на Персијски залив ослања тек за мањи дио увоза нафте, али нафта је роба којом се тргује глобално и цијене се формирају на свјетском тржишту. Неке државе, попут ресурсима сиромашног Јапана, велики дио својих енергетских потреба покривају увозом и увелико зависе од приступа Хормушком мореузу.
„Како улазимо у прву пуну седмицу трговања у априлу, ријеч неизвјесност је кључна. Прошле године она се везивала за утицај тарифа поводом ‘Дана ослобођења’, ове године то је неизвјесност око рата који је у току у Ирану“, рекао је Џеј Вудс, аналитичар у Фридом Капитал Маркетсу у Њујорку.
Америчка тржишта била су затворена на Велики петак и поново се отварају у понедјељак. Нека тржишта у Европи такође нису трговала у петак.
На валутним тржиштима, долар је у понедјељак благо ојачао на 159,65 јапанских јена са 159,63 јена. Евро је коштао 1,1509 долара, што је пад у односу на 1,1517 долара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
10 ч0
Свијет
17 ч0
Економија
19 ч0
БиХ
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму