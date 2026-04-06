Берзе у страху од ултиматума који је Бијела кућа издала Ирану: Цијене нафте расту

Аутор:

АТВ
06.04.2026 07:23

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Азијска тржишта која су данас била отворена за трговање већином су порасла у понедјељак, док инвеститори помно прате рат у Ирану, растуће цијене нафте и то шта би предсједник САД-а Доналд Трамп могао сљедеће рећи.

Референтни јапански индекс Никеј 225 у јутарњем трговању порастао је за скоро 1,1 одсто на 53.692,42 поена. Јужнокорејски Коспи ојачао је 1,5 одсто на 5.460,24 поена. Трговање у Аустралији било је обустављено због Ускрса, а у Хонгконгу и Шангају због традиционалног кинеског празника.

Истиче и рок до уторка који је Трамп дао Ирану да отвори Хормушки мореуз. Неки аналитичари страхују да би се рат након тога могао додатно распламсати. Током викенда Трамп је упутио нове пријетње Ирану, иако су бомбардовања у регији настављена. Сједињене Америчке Државе спасиле су двојицу пилота чији је борбени авион оборила иранска војска.

Кључни фокус тржишта и даље су цијене нафте.

Америчка референтна нафта поскупјела је за 38 центи, на 111,92 долара по барелу. Брент, међународни стандард, додао је 1,71 долар и достигао 110,74 долара по барелу. Енергетска тржишта била су затворена у петак, али цијене посљедњих дана снажно расту због страхова да ће рат у Ирану потрајати дуже него што се очекивало.

САД се на Персијски залив ослања тек за мањи дио увоза нафте, али нафта је роба којом се тргује глобално и цијене се формирају на свјетском тржишту. Неке државе, попут ресурсима сиромашног Јапана, велики дио својих енергетских потреба покривају увозом и увелико зависе од приступа Хормушком мореузу.

„Како улазимо у прву пуну седмицу трговања у априлу, ријеч неизвјесност је кључна. Прошле године она се везивала за утицај тарифа поводом ‘Дана ослобођења’, ове године то је неизвјесност око рата који је у току у Ирану“, рекао је Џеј Вудс, аналитичар у Фридом Капитал Маркетсу у Њујорку.

Америчка тржишта била су затворена на Велики петак и поново се отварају у понедјељак. Нека тржишта у Европи такође нису трговала у петак.

На валутним тржиштима, долар је у понедјељак благо ојачао на 159,65 јапанских јена са 159,63 јена. Евро је коштао 1,1509 долара, што је пад у односу на 1,1517 долара.

Прочитајте више

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

Свијет

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

10 ч

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Шта ће се десити у уторак? Најжешћа пријетња Доналда Трампа до сада

17 ч

0
Хормушки мореуз

Економија

Иран отворио Ормуски мореуз за још једну државу

19 ч

0
Демонстранти у Ирану носе слике убијеног генерала Касема Сулејманија

БиХ

Америка протјерује Сулејманијеву родбину - хоће ли Сарајево његове слике из школе?

20 ч

0

Више из рубрике

Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Економија

Цијена нафте могла би да премаши 150 долара по барелу

14 ч

0
Хормушки мореуз

Економија

Иран отворио Ормуски мореуз за још једну државу

19 ч

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Економија

Рекордно висока цијена дизела у Њемачкој

1 д

0
Криза узима маха у Њемачкој: Све гласнији позиви за укидање ПДВ-а на храну

Економија

Криза узима маха у Њемачкој: Све гласнији позиви за укидање ПДВ-а на храну

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

43

Трамп: Очекујем договор са Ираном у наредним данима, не и недјељама

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

08

26

Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

