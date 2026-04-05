Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас, 5. априла да не искључује могућност слања копнених снага у Иран уколико не буде постигнут договор са Техераном.
Упитан да ли одбацује такву опцију, Трамп је у кратком разговору за амерички лист Хил одговорио да је не одбацује, истичући да би, како је навео, "нормални и паметни људи" постигли договор.
"Нормални људи би постигли договор. Паметни људи би постигли договор. Да су паметни, постигли би договор", рекао је Трамп за Хил
Предсједник Сједињених Америчких Држава је у истом разговору рекао и да ниједна инфраструктурна мета није искључена из потенцијалних удара у случају изостанка споразума.
Он је раније данас упозорио да ће Сједињене Америчке Државе у уторак у 20 часова по источноамеричком времену гађати иранске електране и мостове уколико не дође до споразума и ако Иран не отвори Хормушки мореуз.
У објави на друштвеним мрежама, Трамп је раније данас такође запријетио уништењем кључне инфраструктуре Ирана, укључујући електране и мостове, али без прецизирања размјера могућих напада.
Трамп је 26. марта одложио планирани датум за уништавање иранских електрана на десет дана, до понедјељка, 6. априла.
