Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

05.04.2026 21:45

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас, 5. априла да не искључује могућност слања копнених снага у Иран уколико не буде постигнут договор са Техераном.

Упитан да ли одбацује такву опцију, Трамп је у кратком разговору за амерички лист Хил одговорио да је не одбацује, истичући да би, како је навео, "нормални и паметни људи" постигли договор.

"Нормални људи би постигли договор. Паметни људи би постигли договор. Да су паметни, постигли би договор", рекао је Трамп за Хил

Низ пријетњи Ирану

Предсједник Сједињених Америчких Држава је у истом разговору рекао и да ниједна инфраструктурна мета није искључена из потенцијалних удара у случају изостанка споразума.

Он је раније данас упозорио да ће Сједињене Америчке Државе у уторак у 20 часова по источноамеричком времену гађати иранске електране и мостове уколико не дође до споразума и ако Иран не отвори Хормушки мореуз.

У објави на друштвеним мрежама, Трамп је раније данас такође запријетио уништењем кључне инфраструктуре Ирана, укључујући електране и мостове, али без прецизирања размјера могућих напада.

Трамп је 26. марта одложио планирани датум за уништавање иранских електрана на десет дана, до понед‌јељка, 6. априла.

