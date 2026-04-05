Ово је сатница за отварање Хормушког мореуза

Доналд Трамп се поново огласио на друштвеним мрежама у вези Ирана, наизглед појашњавајући свој рок за поновно отварање Хормушког мореуза, који Техеран тренутно блокира.
"Уторак, 20 сати по источном времену (2 сата ујутро у сриједу по централноевропском времену, оп.а.)! - објавио је Трамп на својој мрежи Truth Social.
Предсједник Сједињених Америчких Држава претходно је запријетио да ће циљати критичну иранску инфраструктуру ако се кључна бродска рута за снабдијевање нафтом не отвори до истека његовог рока, писали смо раније.
Шта ће се десити у уторак? Најжешћа пријетња Доналда Трампа до сада
Трамп је рекао да ће уторак бити "дан електране и дан моста, све у једном".
Међутим, такођер је наговијестио да постоји "добра шанса" да с Ираном постигне договор сутра, наводећи за Фокс њуз да Техеран "сада преговара".
"Уторак ће бити Дан електрана и Дан моста, све у једном, у Ирану. Неће бити ништа слично! Отворите проклети мореуз, луди гадови, или ћете живјети у паклу – Само гледајте! Хвала Алаху- раније је написао Трамп.
