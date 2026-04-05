Орбан се хитно огласио поводом експлозива у Кањижи: Појачавамо мере безбједности

Мађарски премијер Виктор Орбан најавио је данас, након сједнице Савјета за одбрану те земље, да ће војне снаге које штите дио гасовода Турски ток који се налази у Мађарској бити додатно појачане.
Орбан је у видео-снимку објављеном на његовом налогу на Фејсбуку захвалио предсједнику Србије Александру Вучићу на "брзом и ефикасном одговору", након што су српске власти пронашле експлозивну направу и средства за њено активирање на критичној гасној инфраструктури која повезује Србију и Мађарску, након чега је Орбан сазвао хитну сједницу Савјета за одбрану.
Мађарски премијер је додао да у том инциденту није било повријеђених, као и да је предупређен "чин саботаже". Орбан је додао да гасовод ради нормално и без прекида.
Подсјетимо, на подручју општине Кањижа од јутрос су примећене јаке снаге припадника полиције и војске са више путничких, теренских и комби возила.
