Logo
Large banner

Орбан се хитно огласио поводом експлозива у Кањижи: Појачавамо мере безбједности

05.04.2026 18:11

Коментари:

1
Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos

Мађарски премијер Виктор Орбан најавио је данас, након сједнице Савјета за одбрану те земље, да ће војне снаге које штите дио гасовода Турски ток који се налази у Мађарској бити додатно појачане.

Орбан је у видео-снимку објављеном на његовом налогу на Фејсбуку захвалио предсједнику Србије Александру Вучићу на "брзом и ефикасном одговору", након што су српске власти пронашле експлозивну направу и средства за њено активирање на критичној гасној инфраструктури која повезује Србију и Мађарску, након чега је Орбан сазвао хитну сједницу Савјета за одбрану.

Мађарски премијер је додао да у том инциденту није било повријеђених, као и да је предупређен "чин саботаже". Орбан је додао да гасовод ради нормално и без прекида.

Подсјетимо, на подручју општине Кањижа од јутрос су примећене јаке снаге припадника полиције и војске са више путничких, теренских и комби возила.

Подијели:

Тагови :

Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner