Пронађено тијело несталог 88-годишњака

Аутор:АТВ
У насељу Бријешће у општини Нови Град Сарајево пронађено је беживотно тијело Раме Хебиба (88), за којим је трагала Горска служба спашавања (ГСС) Нови Град Сарајево.
Како је саопштено из ГСС-а, тијело је пронађено недалеко од кружног тока, а надлежне службе утврдиле су да смрт није посљедица кривичног дјела нити је било трагова насиља.
Потрага је организована на основу позива Оперативног центра Службе за цивилну заштиту Општине Нови Град Сарајево, а активности су проводили припадници Горске службе спашавања у сарадњи са Полицијском управом Нови Град Сарајево.
Горска служба спашавања Нови Град Сарајево изразила је искрено саучешће породици преминулог.
