Хорор! У Сави пронађене људске кости

Извор:

СРНА

04.04.2026 17:47

Фото: Принтскрин/Јутјуб

У ријеци Сави код Моста младости данас су пронађене људске кости, а загребачка полиција утврђује све околности догађаја.

Полицијска управа загребачка за Хину је потврдила да су кости пронађене око 11.50 часова код Моста младости, у ријеци Сави, и да сада утврђују све околности догађаја, а друге детаље из полиције за сада нису жељели да коментаришу.

Хрватски медији преносе да су малољетне особе у води уз обалу пронашле пластичну врећицу у којој је био већи камен, али и људска лобања, као и да је по завршетку увиђаја лобања превезена у Завод за судску медицину и криминалистику како би се обдукцијом утврдио узрок смрти и идентитет особе.

