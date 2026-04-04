Хорор! У Сави пронађене људске кости

У ријеци Сави код Моста младости данас су пронађене људске кости, а загребачка полиција утврђује све околности догађаја.
Полицијска управа загребачка за Хину је потврдила да су кости пронађене око 11.50 часова код Моста младости, у ријеци Сави, и да сада утврђују све околности догађаја, а друге детаље из полиције за сада нису жељели да коментаришу.
Хрватски медији преносе да су малољетне особе у води уз обалу пронашле пластичну врећицу у којој је био већи камен, али и људска лобања, као и да је по завршетку увиђаја лобања превезена у Завод за судску медицину и криминалистику како би се обдукцијом утврдио узрок смрти и идентитет особе.
