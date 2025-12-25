Logo
Језива судбина хармоникаша Ханке Палдум: Изгубио живот на истом мјесту гдје и његов отац

Извор:

Гранд

25.12.2025

17:43

Коментари:

0
Несрећа у Незуцима, погинула једна особа
Фото: СРНА

Прије само два дана, код Вишеграда, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је трагично настрадао Самир Хоџић, истакнути хармоникаш и музичар ког сматрали првом хармоником Вишеграда.

Самир је био умјетник изузетног дара, препознатљив по врхунској техници и дубокој емоцији коју је уносио у сваку интерпретацију.

Његова хармоника годинама је била глас севдаха – носила је и радост и тугу овог поднебља, а сваки његов наступ остављао је снажан утисак на публику. Међу колегама је важио за повученог, скромног човјека и великог професионалца.

Ханка Палдум Семир Хоџић

Сцена

Ханка Палдум потресним ријечима се опростила од хармоникаша: Био си моја десна рука

Посебно мјесто у његовој каријери заузимала је дугогодишња сарадња са Ханком Палдум, краљицом севдаха.

Наступали су заједно на бројним концертима и турнејама, а Самирова хармоника давала је пјесмама посебну емотивну тежину по којој су били препознатљиви.

Према сазнањима до којих је дошао Гранд, иза ове трагедије крије се и потресна животна симболика. Наиме, Самир Хоџић је изгубио живот на истом мјесту гдје је раније страдао и његов отац.

Ханка Палдум Семир Хоџић

Сцена

Посљедњи снимак погинулог хармоникаша и Ханке Палдум: Синоћ весеље, данас туга

Од најранијих дана, отац му је био највећи ослонац и покретачка снага у музичком развоју.

Био је тај који га је подстицао, али и инсистирао на сатима вјежбања, дисциплине и учења, вјерујући у његов таленат и будућност коју ће градити уз хармонику.

Одласком Самира Хоџића, музичка сцена изгубила је истинског умјетника, а Вишеград једног од својих најпрепознатљивијих музичара.

Иначе, како Гранд сазнаје Самир ће бити сахрањен сутра у Сарајеву.

