Радомиру Коковићу "Златна лопта" за најперспективнијег тренера Србије

Извор:

Телеграф

25.12.2025

16:45

Фото: Pixabay

У Кући фудбала у Старој Пазови, Фудбалски савез Србије доделио је награде за најбоље спортисте и фудбалске раднике у различитим категоријама, чиме су награђени појединци који су током године оставили значајан траг у домаћем фудбалу.

Награду "Златна лопта" за најперспективнијег тренера добио је шеф стручног штаба ФК Железничар Панчево, Радомир Коковић. Иако није био у могућности да лично присуствује свечаности, Коковић је упутио писану захвалност:

"Захваљујем се Фудбалском савезу Србије на овој награди. Она представља велику сатисфакцију, како за мене лично, тако и за клуб. Ово признање пре свега припада мојим играчима и мом стручном штабу, којима дугујем искрену захвалност на посвећености, професионализму и свакодневном раду.

Верујем да преданост процесу увек изнедри појединце, како међу играчима, тако и међу тренерима. Олакшавајућа околност за мене је чињеница да имам вишегодишњи уговор са клубом ФК Железничар Панчево, што ми омогућава дугорочно планирање и даје простор да, поред резултата, будем максимално фокусиран и на развој. Захвалан сам управи ФК Железничар Панчево на указаном поверењу и квалитетној комуникацији. Сматрам да је ФК Железничар Панчево позитиван пример у земљи у којој је „животни век“ тренера један од најкраћих у Европи. Волео бих да још већи број младих тренера добије прилику, јер верујем да у нашој земљи постоји много стручњака који поседују знање и компетенције за највећу домаћу сцену", поручио је Коковић.

Признање је у његово име примио спортски директор ФК Железничар Панчево, Бојан Шаранов, који се том приликом обратио присутнима:

"Хвала Фудбалском савезу Србије на позиву и награди за ‘Тренера у успону’, коју данас примам у име шефа стручног штаба Радомира Коковића. За мене, као спортског директора, али и за све запослене у клубу, ово признање је потврда заједничког рада, јасно постављених циљева и визије коју смо као клуб, заједно са Радетом као тренером, градили у претходних шест месеци, али и за период који је пред нама. Захваљујем се Савезу, медијима и спортским радницима на праћењу нашег рада и препознавању нове енергије коју је Железничар унео у српски фудбал", рекао је Шаранов.

Награде за најбоље спортисте су добили и Александра Гајић (најперспективнија фудбалерка), Василије Костов (најперспективнији фудбалер), Симо Крунић (специјална награда), Лидија Стојкановић (најбољи тренер) и Никола Миленковић (најбољи фудбалер).

(телеграф)

