Амиџић: "Можемо ли икада послати нормалну поруку?" Стенограм са сједнице на којој је блокиран нови ГП Градишка

Зијад Крњић, члан Управног одбора УИО БиХ, на сједници одржаној 10. децембра поново је блокирао отварање новог граничног прелаза у Градишци и тако, пред празнике, загарантовао нове гужве.
Крњић је гласао Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у УИО чиме је онемогућено да се нови гранични прелаз отвори. Он је то условљавао усвајањем одлуке о расподјели прихода од ПДВ-а и поравнањем између ентитета.
Министар финансија у Савјету министара и предсједавајући УО УИО Срђан Амиџић покушавао је да објасни Крњићу да су ове двије тачке неспојиве, и да их не треба везивати јер у супротном ниједна неће бити усвојена, те ће новоизграђени прелаз остати затворен и у будуће. Тиме би, рекао је Амиџић, на губитку била цијела БиХ, односно њени грађани који ће и даље чекати у огромним колонама.
У стенограму са поменуте сједнице јасно се види да је Крњић и те како свјестан да је отварање граничног прелаза од изузетне важности за цијелу БиХ, али ипак се одлучио за условљавање.
У једном тренутку Амиџић му јасно да је Српска спремна на усвајање поравнања, и подсјећа га да није било условљавања када је у питању дуг ФБиХ према Српској, самим тим ни блокирање пројеката и граничних прелаза.
Међутим, јасне су намјере Крњића - људи и даље треба да чекају у колонама.
Амиџић је такође упозорио да се не може знати каква ће бити реакција превозника ако се прелаз не отвори. Поручио је Крњићу да је и Републици Српској у интересу да се ријеши расподјела путарина.
Амиџић: "Немојте људи ово да радимо значи вјерујте да мени није пријатно. Значи ја не желим да размишљам који су сљедећи потези превозника и Привредне коморе. Мени неко вјеровао или невјероватно ја сам рекао сачекајте људи имамо сутра сједницу можда ћемо се око тога договорити. Позивам ево Зијо и тебе да заједно изађемо доле и кажемо да ми имамо отворена питања, али смо се договорили око овога".
Крњић: "Ма и..."
Амиџић: "Мислим стварно немој тај, не знам што тај терет себи узимаш себи на леђа. На прошлој сједници, узми стенограм, прегледај. Ја сам теби реко мени политички одговара да ти срушиш, али ми људски не одговара да срушиш. Немој да вежемо јер ако вежемо нећемо ништа довести ћемо себе у ситуацију да не личимо на ништа. Мислим ево немој, ја ћу те замолити да то урадимо и да заједно сиђемо, заједно хајмо сићи доле и рећи превазишли смо, показали смо да можемо нешто, а Тони има неку идеју око ових путарина, ако ми подијелимо путарине онда је мања обавеза Владе Републике Српске према ауто-путевима и ми се онда можемо договорити и око поравнања и око коефицијената".
"Тако ми је рекао човјек, али немојте људи да ово увезујемо па нећемо ништа урадити. Уложило, платило, уложила средства Хрватска, уложила средства, средства уложила Босна и Херцеговина, уложили средства и Република Српска и Федерација и сад сви гледају у нас. Дошло десет камера као да смо овдје буди Бог с нама. Изаћи ћемо заједнички искомуницирати шта год хоћете дајте да усвојимо ово што можемо. Шта ја сада требам рећи нисмо га усвојили зато што је Крњић гласао против путарина, извини Краљевић".
Политички мотивисан или?
"Зијо, не може се ово објаснити ни као условљавање и као политичка опструкција, али ако је и политичка опструкција само нам кажеш 'људи политички је став да се не усваја', ОК. Али немој, нема логике да се веже. И ја кажем, мени је битно само кажеш политика моја, овога, онога, Марка, Јанка, не мораш ми ни говорити чија је. 'Политички ми је, нећу да отворим' и ја се нећу убјеђивати, али ако ћемо везати са тачкама око којих немамо консензуса, мислим и ти си свјестан тога нећемо усвојити никад. Ко сад ја кажем може ако ће Краљевић признати да путарине буду 59, 39, 2, и може ако ће Краљевић пристати да исплатимо одмах 30 милиона буџету Републике Српске и сад Краљевић каже 'друже па не могу ја то пристати' и ја сад онда дођем кажем, 'е сад ћу ја срушити отварање граничног прелаза Бијач'. Значи, немој, мислим, али знаш гдје те нећу убјеђивати? Има политички став је да не постоји источна интерконекција. Сад отварам, ја се с људима не убјеђујем. Каже постоји политички став да нема источне интерконекције ја кажем нема јел политички став? Политички став и не тражим логику. Ти мени кажеш мени је политички став да не може, то уреду. Али ако ћемо га увезивати, онда морамо увезати са четири, никад га отворити нећемо или ћемо чекати двије године да га отворимо, завршен прелаз. Значи не знам безвезе носимо те терете, а сам мислим, замисли ти сад ситуацију у којој ми изађемо и кажемо ријешили смо проблем. Замисли ти сад ситуације стварно да преполовимо оне колоне? Па ми, то нам је посао, нама је посао и то. Ако је већ изграђен, ти изађи доле ја ћу стати иза тебе рећи 'није уреду то, то, то' и заједно ћемо изаћи. Можемо ли ми из Босне и Херцеговине икада послат неку нормалну поруку? Икада? Ако на овим стварима ми не можемо послати нормалну поруку ја не знам шта онда ми можемо, а понављам ти ако кажеш 'политика моја, моје партије, Владе Федерације да се не отвори гранични прелаз', вјеруј ми да завршавам дискусију и нећу уопште трошити твоје вријеме више, ни вријеме осталих чланова. Али ако није политика, па дај болан да урадимо нешто, Бог те, што је у корист свих, нема коме није у корист. Не постоји дио Босне и Херцеговине коме ово није у корист. Мислим те колоне ће ићи на Градишку, ниједан гранични прелаз неће ништа ни добити ни изгубити, само ћемо их преполовити", рекао је Амиџић Крњевићу.
Крњић му на то одговара:
"На разумијем ја то, нема потребе објашњавати".
Амиџић потом додаје да ово не би требало да буде политичко питање и понавља да је у интересу цијеле БиХ да прелаз буде отворен.
"Али оно што сам ја теби оно што сам ја покушао приближити, али ово сад зависи од нас четворо, ово сад не зависи ни од једног политичког лидера ово зависи од четири имена и презимена, пет, који су тренутно овдје на сједници и сад тих пет имена не може послати и сви су аутономни у овој одлуци. Мене није назвао нико из моје политичке партије којој ја припадам, није ми речено гласај против граничног прелаза. Ово сад зависи од нас пет, да преполовимо и за камионе и за аутобусе и за путнике. Ако ти мислиш да није интерес да Босна и Херцеговина пошаље једну такву поруку, а сигуран сам да Босну и Херцеговину волиш више од мене, је ли тако?", упитао је.
Одговор Крњића је био:
"Морам то мало издискутовати".
"Морали би то испровјеравати, можда ти имаш".
"То није прича, то је живот"
Предсједавајући УО је поново питао Крњића да ли је свјестан колико људи чека на старом граничном прелазу:
"Схваташ човјече, знаш ти шта ће људи стајати тамо? Па им сад дошло до нас и каже један човјек неће то да уради. Ево ми ћемо изаћи и рећи имали смо неслагања око неких тачака, тим ћемо наставити радити, али смо се договорили да ово пустимо. Сиђемо заједно".
Међутим, за Крњића је олакшавање свакодневице грађанима само прича, након чега се повео занимљив разговор јер је Амиџић рекао да то није прича већ живот.
"Реко сам малоприје, онај испричали смо ми те ту причу довољно пута", рекао је Крњић.
"Ал није то прича, то је живот", одговорио му је Амиџић
Крњић: "Ма јест".
Амиџић: "Стани Зијо, није прича, немој зезати, то је живот.
Крњић: "Јест живот".
Амиџић: "Па живот, и сад живот зависи од нас и ми причамо да смо одговорни људи је ли тако? Јесмо одговорни људи, али кад треба се доноси оно што се односи на те људе, ех ајде ви људи мало сачекајте, па немој сад извртати".
Крњић: "Не изврћем хоћу да.."
Амиџић: "Па немој извртат, немој извртати".
Крњић: "Хоћу да".
Амиџићи: "То сад од нас зависи, не зависи ни од кога, не зависи ни од Урсуле Фон дер Лајен, не зависи Рутеа из НАТО пакта. Зависи од нас пет и ми причамо да ми радимо у интересу тих људи и у интересу су и твоја и питања која прича Влада Републике Српске али ово питање имамо сагласност и ми сад њега нећемо да пустимо и директ се односи на све иједног човјека који улази у Босну и Херцеговину и причамо да их разумијемо и онда кажемо 'ајде ви опет чекајте'. Па нема смисла, нема смисла, стварно нема смисла не знам шта да ти кажем. Хајмо болан ово".
Крњић: "Реко си довољно не треба нисмо, нисмо..."
Расправа се убрзо поново окренула са прве тачке, односно граничног прелаза, на прерасподјелу ПДВ-а.
Амиџић је Крњића подсјетио да, баш као што постоји дуг Српске према ФБиХ, постоји и дуг ФБиХ према Српској, и упитао га да ли се по том питању бунио.
"Пусти ово да завршимо. Јесте, ти си у праву, постоји сад дуг Владе Републике Српске према Федерацији. Па постоји дуг Владе Федерације према Републици Српској па шта смо у том периоду, јеси се бунио?"
"Ја сам за рјешавање само имамо технички проблем, правни проблем како то ријешити, није то нико оспоравао да треба платити", рекао је Крњић на шта га је Амиџић упитао:
"А стани сад, јеси ли кандидовао икад то питање?".
Крњић је само одговорио: "Па подржао сам".
У расправу се потом укључио и директор УИО Зоран Тегелтија који је јасно ставио до знања да: "Када се прави договор нема техничких проблема".
Подсјетио је Амиџић да из Републике Српске нису везивали друга питања за поменути дуг и нагласио да није блокиран ниједан гранични прелаз у ФБиХ.
"Ја не могу ни очекивати да ти то осјетиш или да ти требаш то кандидовати, али нити могу за то питање сада везати све остало. Па кад су правили гранични прелаз ови задњи који сте слали ВК-а ниједан није био на подручју Републике Српске ми смо гласали за све иједан. Јесам у буџету обезбиједио средства да се праве гранични прелази? Ниједан није био у Републици Српској".
Крњић: "Који?"
Амиџић: "Ма Бијача шта се ово још, шта сте ово радили?"
Крњић: "Бијача се и Осоје".
Чекало се за прошлу Нову годину, чекаће се и за ову
Пред крај разговора, Тегелтија и министар финансија Републике Српске Зора Видовић упозорили су да се ближе празници, а самим тим и веће гужве, што би свакако било умањено отварањем новог прелаза.
Међутим, Крњићу то очигледно није битно, иако је, признаје и сам, свјестан да би се гужве смањиле.
"Друго, гранични прелаз Градишка ради и сутра, и за неколико дана ће бити исто, као и неколико мјесеци уназад. Пред Нову годину ће бити исто као што је било лани пред Нову годину, тако, овим вјероватно би се то смањило, неће се погоршати него би се смањило. Гранични прелаз ради", рекао је Крњић између осталог.
