Радановић: Србима бесправно заузета земља

СРНА

25.12.2025

10:03

Đorđe Radanović
Фото: АТВ

Одбору за заштиту права Срба у Федерацији БиХ до сада се јавио значајан број Срба којима је у овом ентитету бесправно и без сагласности заузета земља, рекао је Срни предсједник Одбора Ђорђе Радановић.

Радановић је истакао да се Срби јављају и траже правну заштиту, као и начин како да врате своју земљу у посјед.

"Нема ријечи како описати да данас у 21. вијеку било ко може заузети туђи посјед или имовину и користити, а не питати, и уопште не узимати и обзир чињеницу да је то српска земља и да му Србин власник земље није дао сагласност да користи његову земљу", рекао је Радановић.

До сада је евидентирано да је српска земља узурпирана у мјестима Борци и Брадина Коњиц, у селима Хргар, Рипач, Притока, Лохово и Дољани Бихаћ, у селима Путовићи и Понихово Зеница, у селима Ошве и у Мисурићима Маглај, у мјестима Конџило, Драчићи, Јеховина, Горњи Лучани Какањ, у селу Округлица Вареш и у селима Митровићи Вукмановићи и Прилук Завидовићи.

Horoskop

Занимљивости

Запишите ове датуме: Меркур откључава врата среће за три знака хороскопа

Радановић је нагласио да Србе, који су у катастар и грунтовницу уписани као посједници и власници, нису ни питали да ли смију да користе њихову земљу, а нагласио је да су поједини Бошњаци за своје потребе на српској земљи направили помоћне и објекте за ноћење.

Он је рекао да су до сада сачинили више аката према органима власти за потребе Срба који су се јавили ради заштите посједа од самовласног сметања, те од полиције траже да се спријечи самовлашће појединаца који стичу противправну имовинску корист тако што без правног основа користе српску земљу за своје потребе.

"Актом према органима власти у Федерацији, прекидамо рокове за доспјелост", рекао је он.

Одбор за заштиту права Срба у Федерацији БиХ позвао је Србе који желе да врате своју имовину да се јаве на телефон број 00387 065 090 040, вибер и воцап, уз поруку "Да српско остане српско".

Ђорђе Радановић

