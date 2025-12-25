Logo
Ђурђевић: ЦИК ударио на изборну вољу грађана, побиједићемо

Извор:

СРНА

25.12.2025

09:43

Ђурђевић: ЦИК ударио на изборну вољу грађана, побиједићемо
Фото: Уступљена фотографија

Одлука Централне изборне комисије БиХ да поништи изборе на 136 бирачких мјеста, и то готово искључиво тамо гдје је Синиша Каран остварио убједљиву побједу, представља отворени и брутални удар на изборну вољу грађана Републике Српске, оцијенио је члан Предсједништва СНСД-а Александар Ђурђевић.

- Ова одлука није правна, већ искључиво политичка. Она је кулминација вјештачки произведене постизборне кризе, која траје од изборне ноћи, са једним јединим циљем, а то је да се поништи јасна и чиста побједа нашег кандидата и да се политичким инжењерингом промијени оно што су грађани већ одлучили - изјавио је Ђурђевић.

Истичући да је ЦИК ударио на изборну вољу грађана Републике Српске, он је поручио да ће СНСД побиједити још убједљивије на поновљеним изборима.

Ђурђевић наводи да је изборни процес спроведен на 2.164 бирачка мјеста, а да је ЦИК именовао предсједнике бирачких одбора и у потпуности руководио комплетним процесом.

- У таквим околностима, приче о "масовним неправилностима" дјелују као провидно и неуспјешно оправдање пораза - оцијенио је он.

Посебно је индикативно, указује Ђурђевић, да је у цијелој Републици Српској поднесено свега десетак приговора, да су сва поновна бројања дала готово идентичне резултате као и они саопштени изборне вечери, али да се ипак приступа најдрастичнијој мјери, поништавању избора, и то селективно, само тамо гдје је Каран убједљиво побиједио.

Уз оцјену да се исти сценарио понавља из изборног циклуса у изборни циклус - 2018, 2022. и сада, Ђурђевић каже да опозиција признаје само она бирачка мјеста на којима је побиједила, а сва остала проглашава спорним.

- Нажалост, ЦИК у томе све чешће преузима улогу политичког саучесника, а не независног изборног органа - истакао је Ђурђевић.

Он је навео да посебно забрињава чињеница да су чланови ЦИК-а именовани мимо законом прописане процедуре и да су отворено страначки ангажовани, иако закон јасно забрањује такав статус, што отвара и питање легалитета свих одлука које доносе.

- Ово што данас гледамо је покушај прекрајања изборне воље народа Републике Српске, али морају знати да вољу народа неће моћи поништити ниједном одлуком, понављањем избора ни притиском - поручио је Ђурђевић.

