Ивановић: На сцени подјела бирачког тијела и поништвање изборне воље грађана

Очигледно је, додао је Ивановић, да неко жели да подијели бирачко тијело и да умањи изборни капацитет грађана, који су опредјељени за јаку и стабилну Републику Српску.

Ивановић је подсјетио да је Централна изборна комсија /ЦИК/ од 85 бирачких мјеста на подручју Зворника - поништила изборе на 52, што је, како је нагласио, више него симптоматично, оцјењујући да је на дјелу удар на изборну вољу грађана.

- ЦИК је поништио сва бирачка мјеста на којима је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран у предности, док је на осталим мјестима, на којима се не понављају избори побиједио кандидат СДС-а Бранко Блануша - рекао је Ивановић за Срну.

Истичући да се град Зворник након сваких избора – општинских или општих, таргетира и неоправдано напада, Ивановић је напоменуо да сви досадашњи изборни резултати од 2007. године показују да су у овом граду спровођени демократски ибори на којима није било примједаба, као што није било примједаба ни на ове пријевремене, али се накнадно појаве критичари који желе да изазивају сумњу у демократичност изборног процеса.

- Остаје да даље радимо на развоју изборне демократије и када буде одређен термин за поновљене изборе - грађани ће изаћи и опет ће Каран побиједити јер ће бирачи потврдити изборни резултат остварен 23. новембра - истакао је Ивановић.

ЦИК БиХ је донио јуче неправоснажну одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.