Ивановић: На сцени подјела бирачког тијела и поништвање изборне воље грађана

Извор:
СРНА
25.12.2025
09:30
Коментари:0
Градоначелник Зворника Бојан Ивановић рекао је да, поништавањем резултата пријевремених избора за предсједника Републике Српске на више од 50 гласачких мјеста на подручју тог града, неко жели да промијени изборну вољу грађана.
Очигледно је, додао је Ивановић, да неко жели да подијели бирачко тијело и да умањи изборни капацитет грађана, који су опредјељени за јаку и стабилну Републику Српску.
Хроника
Ухапшен Бањалучанин код ког је пронађена дрога
Ивановић је подсјетио да је Централна изборна комсија /ЦИК/ од 85 бирачких мјеста на подручју Зворника - поништила изборе на 52, што је, како је нагласио, више него симптоматично, оцјењујући да је на дјелу удар на изборну вољу грађана.
- ЦИК је поништио сва бирачка мјеста на којима је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран у предности, док је на осталим мјестима, на којима се не понављају избори побиједио кандидат СДС-а Бранко Блануша - рекао је Ивановић за Срну.
Истичући да се град Зворник након сваких избора – општинских или општих, таргетира и неоправдано напада, Ивановић је напоменуо да сви досадашњи изборни резултати од 2007. године показују да су у овом граду спровођени демократски ибори на којима није било примједаба, као што није било примједаба ни на ове пријевремене, али се накнадно појаве критичари који желе да изазивају сумњу у демократичност изборног процеса.
Свијет
Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана
- Остаје да даље радимо на развоју изборне демократије и када буде одређен термин за поновљене изборе - грађани ће изаћи и опет ће Каран побиједити јер ће бирачи потврдити изборни резултат остварен 23. новембра - истакао је Ивановић.
ЦИК БиХ је донио јуче неправоснажну одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Стил
Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер
Пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму