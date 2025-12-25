Ухапшен Бањалучанин код ког је пронађена дрога

Извор:
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, јуче лишили су слободе лице А.Б. из Бањалуке, због почињеног прекршаја Закона о производњи и промету опојних дрога.
- Код наведеног лица пронађена је и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану - наводи се у саопштењу ПУ Бањалука.
О наведеном обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци.
