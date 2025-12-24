Logo
Large banner

Аутомобил слетио у провалију: У њему била цијела породица

Извор:

Телеграф

24.12.2025

22:40

Коментари:

0
Аутомобил слетио у провалију: У њему била цијела породица
Фото: АТВ

Тешка саобраћајна незгода догодила се вечерас на путу Дивци-Мионица.

У аутомобилу у коме су се налазили мушкарац, жена и дијете слетио је са пута у мању провалију.

macak aki1

Занимљивости

Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

На терену су ватрогасци, полиција и хитна помоћ.

Према првим информацијама, они су теже повријеђени, а у помоћ су притекли и остали возачи.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

sletio automobilom

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Преговори треба да се воде иза затворених врата

2 ч

0
Нова Година

Занимљивости

Обичаји које треба испоштовати прије Нове Године: Привуците богатство и срећу

3 ч

0
Избио пожар у породичној кући, има животно угрожених

Хроника

Избио пожар у породичној кући, има животно угрожених

3 ч

0
Руска рубља новац

Економија

Амерички медији: Рубља међу пет најпрофитабилнијих глобалних актива

3 ч

0

Више из рубрике

Избио пожар у породичној кући, има животно угрожених

Хроника

Избио пожар у породичној кући, има животно угрожених

3 ч

0
Крвави обрачун између двије фамилије због извора воде

Хроника

Крвави обрачун између двије фамилије због извора воде

5 ч

0
У судару код Мостара повријеђене три особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

Хроника

У судару код Мостара повријеђене три особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

5 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Има повријеђених

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Марија Шерифовић отворила душу: "Свакој самохраној мајци треба да се додијели пехар"

22

48

До краја недјеље стиже финансијски пакао за 3 знака: Ко ће бити непријатно изненађен?

22

45

Селак: Одбрана изборне воље – Република Српска не прихвата наметање

22

40

Аутомобил слетио у провалију: У њему била цијела породица

22

34

Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner