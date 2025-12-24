Аутомобил слетио у провалију: У њему била цијела породица

Извор:
Телеграф
24.12.2025
22:40
Коментари:0
Тешка саобраћајна незгода догодила се вечерас на путу Дивци-Мионица.
У аутомобилу у коме су се налазили мушкарац, жена и дијете слетио је са пута у мању провалију.
Занимљивости
Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила
На терену су ватрогасци, полиција и хитна помоћ.
Према првим информацијама, они су теже повријеђени, а у помоћ су притекли и остали возачи.
Свијет
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Хроника
3 ч0
Економија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
48
22
45
22
40
22
34
Тренутно на програму