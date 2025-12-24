Logo
Тешка несрећа у БиХ: Има повријеђених

Херцеговина.инфо

24.12.2025

18:23

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Двије особе су повријеђене у саобраћајној незгоди која се догодила данас око 13.35 часова, у мјесту Висока Главица код Широког Бријега.

"У несрећи су учествовали М. Ч. (21) из Ливна, који је управљао возилом BMW, те И. С. (29) из Широког Бријега, возач возила марке Ауди, оба с регистрацијским ознакама БиХ. Оба возача задобила су повреде", потврђено је за Херцеговина.инфо из МУП-а ЗХК.

rtrs zgrada

Република Српска

Синдикат РТРС не стоји иза тзв. анонимног писма!

Увиђај на мјесту догађаја обавили су полицијски службеници Полицијске управе Широки Бријег.

Саобраћајна несрећа

Široki Brijeg

