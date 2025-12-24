Тешка несрећа у БиХ: Има повријеђених

Извор:
Херцеговина.инфо
24.12.2025
18:23
Коментари:0
Двије особе су повријеђене у саобраћајној незгоди која се догодила данас око 13.35 часова, у мјесту Висока Главица код Широког Бријега.
"У несрећи су учествовали М. Ч. (21) из Ливна, који је управљао возилом BMW, те И. С. (29) из Широког Бријега, возач возила марке Ауди, оба с регистрацијским ознакама БиХ. Оба возача задобила су повреде", потврђено је за Херцеговина.инфо из МУП-а ЗХК.
Увиђај на мјесту догађаја обавили су полицијски службеници Полицијске управе Широки Бријег.
