Logo
Large banner

Случај шокирао јавност: Наслиједила читаво богатство, па од државе тражила помоћ

Аутор:

АТВ

16.03.2026

14:19

Коментари:

0
Паре
Фото: Unsplash

Случај из њемачке савезне земље Баден-Вуртемберга изазива запрепаштење. Наиме, жена и њена сестра наслиједиле су некретнине, вриједносне папире и другу имовину. Упркос томе, обратила се суду како би примила државну помоћ, пишу њемачки медији.

Социјални суд савезне земље Баден-Вуртемберг појаснио је да свако ко има значајну уновчиву имовину не сматра се особом којој је потребна помоћ. Случај, који је забиљежен у Штутгарту 2025. године, сада је постао тема њемачких медија.

Спортска тренерица посједује станове, слике и портфељ вриједносних папира

Тужитељка је рођена 1962. године и живјела је с кћерком у стамбеној згради која је изворно припадала њеним родитељима. Она и њена сестра наслиједиле су станове у згради тржишне вриједности од 627.000 евра, односно 340.000 евра, пишу њемачки медији. Такође је посједовала стан у власништву, који је продала са сестром за 225.000 евра, још један стан у власништву, рачуне вриједносних папира вриједне приближно 92.000 евра, те личне ствари попут слика, намјештаја, кованица и аутомобила.

Упркос томе, самозапослена инструкторка фитнеса поднијела је захтјев за накнаду. Центар за запошљавање одбио је њен захтјев јер су она и њена сестра биле насљеднице знатне имовине. Стога је жена покренула правни поступак.

Случај завршио на суду

Суд је утврдио да њена имовина, након подјеле насљедства са сестром, вриједи преко 642.000 евра! Судије су сматрале да је то превисоко да би се оправдала помоћ. Жена је, између осталог, тврдила да у почетку није имала слободан приступ имању и да некретнине захтијевају реновирање.

Међутим, неколико је чиниоца ишло против ње - укључујући чињеницу да је већ продала један од станова за 112.500 евра. То јој је осигурало лако доступну готовину.

Центар за запошљавање понудио је жени зајам, али она је инсистирала на подршци.

Суд је објаснио: Ако се имовина може предвидљиво уновчити унутар периода исплате накнаде, опција је само зајам, а не подршка. Кључна тачка пресуде: Свако ко може брзо претворити имовину у готовину нема право на накнаду, преноси "Феникс-Магазин".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

превара

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner