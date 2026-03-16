Иран објавио услов за крај рата

16.03.2026

14:06

Фото: Tanjug/AP/Jeff Moore

Иран није тражио прекид ватре, рекао је министар спољних послова Абас Арагчи (Abbas Araghchi), и жели да сваки евентуални крај рата са Израелом и Сједињеним Америчким Државама буде коначан, објавила је полузванична новинска агенција Students News Network.

Ирански шеф дипломатије тако је поручио да је главни услов Техерана за мир да то буде трајно рјешење, без могућности нових сукоба или наставка рата.

Арагчи је додао да је Ормуски мореуз затворен "само за непријатеље и оне који подржавају њихову агресију".

Портпарол Министарства спољних послова Ирана рекао је да бродови држава које не учествују у рату могу пролазити мореузом, али у координацији и уз одобрење иранских снага.

Петина свјетске нафте пролази кроз мореуз

Око петине свјетске нафте и укапљеног природног гаса обично пролази кроз Ормуски мореуз, који је практично затворен већ седмицама, откако је 28. фебруара почео америчко-израелски рат против Ирана.

Амерички предсједник Доналд Трамп у суботу је позвао Кину, Француску, Јапан, Јужну Кореју, Велику Британију и друге државе погођене ограничењем испоруке нафте кроз Ормуски мореуз да се укључе у напоре за поновно отварање пловних рута.

План за међународну коалицију

Француска покушава да окупи међународну коалицију која би осигурала мореуз након стабилизације безбједносне ситуације.

Велика Британија, заједно са савезницима, разматра више опција како би се гарантовала безбједност бродског саобраћаја кроз ову кључну енергетску руту, рекли су званичници.

Дипломате наводе да је још прерано процијенити да ли би Европска унија као блок могла имати значајнију улогу у таквој иницијативи.

Јапан и Аустралија су у понед‌јељак саопштили да неће учествовати у евентуалној мисији у Ормуском мореузу, преноси Индекс.

