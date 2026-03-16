Снажан олујни талас пореметио ваздушни саобраћај широм САД

Извор:

Танјуг

16.03.2026

14:11

Фото: Tanjug / AP / Julia Demaree Nikhinson

Снажан олујни талас у Сједињеним Америчким Државама пореметио је ваздушни саобраћај широм земље, а према подацима Федералне агенције за регулацију и надзор цивилног авиосаобраћаја (ФАА), од јутрос у 07 часова по локалном времену, отказано је укупно 1.800 летова.

Олујни систем приморао је ФАА да откаже или одложи авио летове са више главних аеродрома у САД, укључујући Њујорк, Бостон, Чикаго, Атланту и Хјустон, преноси Фокс њуз.

Овај поремећај цивилног авиосаобраћаја у САД догађа се током прољећног распуста, у време велике потражње и повећаног броја путника, због чега многи Американци покушавају да пронађу алтернативна рјешења за своја путовања.

Највећи број отказаних летова је пријављен на њујоршким аеродромима Ла Гвардија (149) и Џон Ф. Кенеди (88).

Са аеродрома Бостон Логан отаказана су 63 лета, а са аеродрома Нјуарк Либерти 27, наводи се у саопштењу глобалне платформе за праћење летова у реалном времену ФлигхтАwаре.

Ово подручје на Источној обали САД сматра се једним од најпрометнијих ваздухопловних коридора на свијету, што значи да поремећаји могу брзо да се прошире на читаву националну мрежу ваздушног саобраћаја.

До поремећаја ваздушног саобраћаја дошло је и на међународном аеродрому О'Хара у Чикагу, једном од највећих авио-чворишта у САД, где су отказана 133 одлазна и 202 долазна лета.

Остала велика америчка чворишта која су пријавила отказивања летова укључују Међународни аеродром Хартсфилд-Џексон у Атланти, Међународни аеродром Балтимор/Вашингтон и Међународни аеродром Орландо, што указује да је лоше вријеме угрозило летове у више региона САД.

Неколико великих авио-компанија је такође било погођено овим поремећајем ваздушног саобраћаја.

Компанија Ендевор Ер је пријавила 278 отказивања, Саутвест Ерлајнс 265, Делта Ерлајнс 231, Америкен Ерлајнс 181, Рипаблик 171 и СкајВест 156, објављено је на сајту FlighAware.

