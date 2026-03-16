Овај отпад вриједи више него злато

Аутор:АТВ
16.03.2026
14:14
Коментари:0
Кад би вас неко питао који је највреднији нуспроизвод месне индустрије, вјероватно би једна од посљедњих ствари на коју бисте помислили - говеђе жучно камење.
Међутим, у стварности су ти мали комадићи стврднутих пробавних течности вреднији од злата.
Њихова тржишна цијена достиже запањујућих 5.800 долара (око 5.050 евра, односно скоро 10.000 КМ) по унци (приближно 28 грама), пише портал "Ерт".
Главни разлог тако високе вриједности је индустрија традиционалне кинеске медицине, сектор чија вриједност, према подацима Свјетске здравствене организације, износи око 60 милијарди долара (око 52 милијарде евра) годишње.
Жучни камен самљевен у прах кључни је састојак препарата за које неки вјерују да могу помоћи у опоравку након можданог удара и других озбиљних болести.
Иначе, камен у жучи је стврднута наслага холестерола (80-85%) или билирубина (пигментни) која се формира у жучној кеси.
Међутим, за разлику од људског камена у жучи, код говеда се већином састоји од калцијумових соли, попут калцијум-карбоната и калцијум-фосфата.
Таква посебна структура посљедица је специфичног пробавног система говеда, прилагођеног преради великих количина биљног материјала.
Занимљиво је да се жучни каменци код живог говеда не могу открити без медицинског прегледа, па стварна вриједност поједине животиње остаје непозната све до прераде.
Неки пољопривредници чак су размишљали о вјештачким методама подстицања стварања жучних каменаца, али стручњаци такве праксе снажно не препоручују.
Др Даниела Гомез да Силва, истраживачица на Државном универзитету у Сао Паулу, упозорава на још један ироничан обрт: како савремене методе узгоја стоке постају све ефикасније и животни вијек говеда се скраћује, могло би доћи до смањења појаве жучног камена.
Наиме, млађе животиње једноставно немају довољно времена да развију ове вриједне творевине.
Медицинска оправданост коришћења ових каменаца привукла је и пажњу научника.
Истраживања Универзитета у Хонг Конгу показала су обећавајуће резултате у вези са појединим једињењима која се налазе у традиционалним препаратима са прахом говеђег жучног камена, нарочито у контексту заштите мозга током исхемијског можданог удара. Међутим, коначни резултати још нису објављени јер истраживања и даље трају, преноси "Н1инфо".
Како пише портал "Одити Централ", кинески истраживачи развили су и вјештачки "узгојене" жучне каменце, који наводно показују слична својства као природни.
Лабораторијске алтернативе могле би у будућности да зауставе даљи раст цијена, али се природни жучни камен и даље сматра златним стандардом.
Експлозиван раст тржишта донио је и неочекиван изазов за пољопривредни сектор.
Некада сматрани отпадом, данас вриједни говеђи жучни каменци привукли су и пажњу организованог криминала.
Појавиле су се софистициране кријумчарске групе које их шверцују преко граница, а неки произвођачи суочили су се чак и са оружаним пљачкама.
У многим погонима за прераду меса уведене су додатне безбједносне мере, а информације о проналаску жучних каменаца често се држе у тајности, преноси "Н1".
Власти у Бразилу, једној од земаља из којих жучни камен стиже на кинеско тржиште, откриле су и бројне покушаје фалсификовања, при чему се правим каменима додају супстанце попут шећера или циглене прашине како би се повећала тежина и зарада.
Продаја говеђег камена у жучи представља и додатни извор прихода сточарима у Африци. На друштвеним мрежама могу се пронаћи бројни профили који оглашавају њихов откуп или продају.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
23
15
19
15
18
15
17
15
09
Тренутно на програму