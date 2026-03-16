Ове знакове у наредном периоду очекује велики успјех

16.03.2026

12:25

Нова астролошка недјеља доноси снажну енергију промјена јер се приближава прољећна равнодневница, тренутак који симболично означава нови почетак. Астролози сматрају да је ово период када многи људи могу да направе важне животне кораке, посебно када је ријеч о плановима који су дуго чекали прави тренутак.

Млад Мјесец у Рибама 18. марта подстиче нас да размислимо о лекцијама које смо научили у претходном периоду, док се 20. марта завршава утицај ретроградног Меркура. Када озлоглашена планета крене директно, комуникација постаје јаснија, одлуке лакше, а планови коначно почињу да се реализују, посебно ови хороскопски знаци треба да се радују.

Ован

Улазак Сунца у ваш знак доноси вам више енергије и мотивације да се фокусирате на своје циљеве. Послије периода размишљања и преиспитивања, сада долази вријеме за конкретне потезе.

Могуће је да ћете поново успоставити контакт са људима из прошлости, али ћете се истовремено окренути и новим искуствима. Крајем недјеље Мјесец у Бику доноси потребу за одмором и бригом о себи. Пред вама је период у коме можете поново заблистати.

Лав

Сезона Овна доноси вам снажан талас оптимизма и покреће жељу за променама. Ова енергија може вам помоћи да покренете нове планове или пројекте о којима сте дуго размишљали.

Истовремено, поједине ситуације из прошлости могле би поново да се појаве како бисте их коначно ријешили. Ако будете стрпљиви и мудри у комуникацији, овај период може вам донети важне увиде и нове прилике.

Стријелац

Планетарна енергија у знаку Овна додатно подстиче вашу креативност и жељу за авантуром. Осјећаћете више инспирације и мотивације да радите на својим плановима.

Ако сте слободни, могуће је упознавање занимљивих људи. Директан Меркур доноси лакшу комуникацију и више самопоуздања у изражавању, што може позитивно утицати и на ваше односе.

Вага

Млади Мјесец у Рибама подстиче вас да реорганизујете свакодневне обавезе и пронађете бољу равнотежу између посла и одмора. Ово је добар тренутак да промијените навике које вам више не пријају.

Улазак Сунца у Овна ставља фокус на партнерства како емотивна, тако и пословна. Могућа су нова познанства или сарадње које би у будућности могле да имају велики значај.

Близанци

Директан Меркур, који је ваш владајући планет, доноси вам олакшање и више јасноће у плановима. Идеје које су раније дјеловале неоствариво сада почињу да добијају реалан облик.

Овај период може донијети напредак у каријери, али и нова познанства која ће вам отворити врата ка занимљивим пројектима. Улазак Сунца у Овна доноси вам додатну енергију и самопоуздање за наредне недјеље, преноси Жена Блиц.

