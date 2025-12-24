Патријарх Кирил одликовао Захарову Орденом Александра Невског

Извор:
РТ Балкан
24.12.2025
18:11
Патријарх московски и цијеле Русије Кирил одликовао је Марију Захарову, портпарола руског Министарства спољних послова, Орденом Александра Невског II степена, у знак признања за њен рад, наводи се у саопштењу објављеном на сајту Руске православне цркве.
"Посветили сте свој живот дипломатској служби и већ више од 10 година сте званични представник руског Министарства спољних послова, дајући значајан допринос заштити интереса наше земље на међународној арени. У знак признања за Ваш рад и поводом Вашег јубилеја, сматрам да је исправно да Вас одликујем Орденом блаженог великог кнеза Александра Невског (II степена)", поручио је у својој честитки патријарх Кирил.
Путин честитао рођендан Захаровој
Он је изразио захвалност Захаровој за подршку Руској православној цркви и пожелио јој здравље, благостање, као и "Божју помоћ и успјехе у њеном одговорном служењу на добробит отаџбине".
Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова, рођена је 24. децембра 1975. године у Москви и данас слави 50. рођендан.
Главна уредница РТ и медијске групе "Русија севодња" Маргарита Симоњан упутила је Захаровој шаљиву видео-честитку путем Телеграма поводом њеног јубилеја, преноси РТ Балкан.
