Патријарх Кирил одликовао Захарову Орденом Александра Невског

Извор:

РТ Балкан

24.12.2025

18:11

Патријарх Кирил одликовао Захарову Орденом Александра Невског
Фото: X

Патријарх московски и цијеле Русије Кирил одликовао је Марију Захарову, портпарола руског Министарства спољних послова, Орденом Александра Невског II степена, у знак признања за њен рад, наводи се у саопштењу објављеном на сајту Руске православне цркве.

"Посветили сте свој живот дипломатској служби и већ више од 10 година сте званични представник руског Министарства спољних послова, дајући значајан допринос заштити интереса наше земље на међународној арени. У знак признања за Ваш рад и поводом Вашег јубилеја, сматрам да је исправно да Вас одликујем Орденом блаженог великог кнеза Александра Невског (II степена)", поручио је у својој честитки патријарх Кирил.

marija-zaharova-030925

Свијет

Путин честитао рођендан Захаровој

Он је изразио захвалност Захаровој за подршку Руској православној цркви и пожелио јој здравље, благостање, као и "Божју помоћ и успјехе у њеном одговорном служењу на добробит отаџбине".

Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова, рођена је 24. децембра 1975. године у Москви и данас слави 50. рођендан.

Главна уредница РТ и медијске групе "Русија севодња" Маргарита Симоњан упутила је Захаровој шаљиву видео-честитку путем Телеграма поводом њеног јубилеја, преноси РТ Балкан.

