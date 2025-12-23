Logo
Large banner

Захарова о апсурду западне русофобије: Још се чека да се огласи балтичка комшиница

Извор:

Sputnjik

23.12.2025

14:28

Коментари:

0
Захарова о апсурду западне русофобије: Још се чека да се огласи балтичка комшиница
Фото: Танјуг/АП

Сада ће, изгледа, под санкције доспјети и руски вукови, који, како сматрају новинари Си-Ен-Ена и фински стручњаци, тероришу лапонске јелене, написала је на свом Телеграму Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.

"Логика је јасна: онај коме Деда Мраз не донесе поклон мора јасно да научи – криви су Руси, па макар то били и вукови", поручила је портпарол Министарства спољних послова Русије.

Без икакве ироније, новинари Си-Ен-Ена истраживали су проблеме узгајивача ирваса на сјеверу Финске: вукови готово свакодневно кољу крда која су деценијама била симбол званичног дома Дједа Мраза. Камере су биле на терену, ДНК узорци узимани, трагови у снијегу праћени – све како доликује једној озбиљној екипи истраживачких новинара.

radnici industrija

Економија

Фирма обара рекорде: Плата до 90.000 евра и 61 дан одмора

Према теорији која се сада навелико препричава, руски вукови прелазе границу, јер у Русији више нема ко да лови - ловци су, наводно, мобилисани и негдје су у Украјини. Дакле, трагови кривице иду све до Кремља. Још се чека да се огласи балтичка комшиница Каја Калас са упозорењем да су "ирваси сљедећи на Путиновој листи", уз позив Деда Мразу на додатне мјере и хитно слање експерата за борбу против хибридних вукова.

Захарова је иронично додала да би тај медијски прилог могао да представља "зоолошку освету" за "прасиће".

Израз "европски прасићи" руски лидер Владимир Путин је први пут употребио на сједници проширеног колегијума Министарства одбране Руске Федерације.

Касније је Путин признао да му је ријеч "прасићи" дошла спонтано током разговора са војном публиком. Под тим појмом је подразумевао неодређену групу лица, преноси Спутњик.

Подијели:

Таг:

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фирма обара рекорде: Плата до 90.000 евра и 61 дан одмора

Економија

Фирма обара рекорде: Плата до 90.000 евра и 61 дан одмора

3 ч

0
Дом народа остао без кворума

Хроника

Дом народа остао без кворума

3 ч

0
У воду за чишћење додајте двије кашике овог састојка и под ће блистати као у хотелу

Савјети

У воду за чишћење додајте двије кашике овог састојка и под ће блистати као у хотелу

3 ч

0
Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

Регион

Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

3 ч

0

Више из рубрике

Пуцњава на бициклисте у Италији

Свијет

Из аутомобила у покрету пуцао на бициклисте

4 ч

0
Орбан: Рат прождире будућност нација

Свијет

Орбан: Рат прождире будућност нација

5 ч

0
Поново ухапшена Грета Тунберг

Свијет

Поново ухапшена Грета Тунберг

5 ч

0
Упаљен аларм због поплава: Затворена чак и гробља

Свијет

Упаљен аларм због поплава: Затворена чак и гробља

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Невјероватни догађаји потресају 3 далматинска града: Тројица мушкараца под истрагом, ево шта се догодило!

17

47

Азербејџанаџ који се забио у аутобуску станицу у Њемачкој можда душевно болестан

17

45

Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

17

41

Навијачи Милана разочарани доласком Златана Ибрахимовића

17

33

Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner