Захарова о апсурду западне русофобије: Још се чека да се огласи балтичка комшиница

Сада ће, изгледа, под санкције доспјети и руски вукови, који, како сматрају новинари Си-Ен-Ена и фински стручњаци, тероришу лапонске јелене, написала је на свом Телеграму Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.
"Логика је јасна: онај коме Деда Мраз не донесе поклон мора јасно да научи – криви су Руси, па макар то били и вукови", поручила је портпарол Министарства спољних послова Русије.
Без икакве ироније, новинари Си-Ен-Ена истраживали су проблеме узгајивача ирваса на сјеверу Финске: вукови готово свакодневно кољу крда која су деценијама била симбол званичног дома Дједа Мраза. Камере су биле на терену, ДНК узорци узимани, трагови у снијегу праћени – све како доликује једној озбиљној екипи истраживачких новинара.
Према теорији која се сада навелико препричава, руски вукови прелазе границу, јер у Русији више нема ко да лови - ловци су, наводно, мобилисани и негдје су у Украјини. Дакле, трагови кривице иду све до Кремља. Још се чека да се огласи балтичка комшиница Каја Калас са упозорењем да су "ирваси сљедећи на Путиновој листи", уз позив Деда Мразу на додатне мјере и хитно слање експерата за борбу против хибридних вукова.
Захарова је иронично додала да би тај медијски прилог могао да представља "зоолошку освету" за "прасиће".
Израз "европски прасићи" руски лидер Владимир Путин је први пут употребио на сједници проширеног колегијума Министарства одбране Руске Федерације.
Касније је Путин признао да му је ријеч "прасићи" дошла спонтано током разговора са војном публиком. Под тим појмом је подразумевао неодређену групу лица, преноси Спутњик.
