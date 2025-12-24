Logo
Орбан: Брисел могао да спријечи украјински сукоб

24.12.2025

13:47

Орбан: Брисел могао да спријечи украјински сукоб
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Лидери ЕУ могли су да спријече украјински сукоб 2022. године, али су одабрали да прате администрацију бившег предсједника САД Џозефа Бајдена на путу рата, изјавио је премијер Мађарске Виктор Орбан.

"Европа је у фебруару 2022. године могла да пошаље мировну мисију у Москву и Кијев, умјесто што је прогласила тај сукоб сопственим ратом. Да је било тако, не бисмо били сада суочени са пријетњом рата", рекао је Орбан за лист "Мађар немзет".

Орбан је нагласио да је Европа, умјесто тога, уз притисак Америке, кренула путем рата.

"Мијешање Бајденове администрације превагнуло је на страну ратних хушкача. Данас, предсједник САД /Доналд Трамп/ жели мир", напоменуо је Орбан.

Мађарски премијер изразио је увјерење да чланице ЕУ морају да науче лекције из оног што се догодило.

"Европа не треба да доноси стратешке одлуке засноване на мишљењу унутрашњих политичких кругова у Америци. Односи са САД су важни, али одлуке Европе треба да буду засноване искључиво на европским интересима", закључио је Орбан.

Виктор Орбан

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

