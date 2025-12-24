Експлозија на Маракани: Јовановић се враћа након 6 мјесеци

Извор:
24.12.2025
Живо је у ФК Црвена звезда ових дана, а прелазни рок практично још није ни почео.
Јасно су руководиоци Црвене звезде рекли на крају сезоне да ће осјетно ојачати играчки кадар, јер је поред Лиге Европе титула у Србији приоритет за све у клубу.
И одмах бомба! Лазар Јовановић се послије само шест мјесеци враћа на Маракану! Договор између Црвене звезде и Штутгарта је постигнут и млади крилни фудбалер ће поново обући црвено-бијели дрес, пише портал "Моцартспорт".
Нови тренер црвено-бијелих Дејан Станковић похвално се изразио око младог играча и спреман је да му пружи шансу.
Поред позајмице, ФК Црвена звезда договорио је и боље проценте од Штутгарта, везано за наредну продају Лазара Јовановића. Умјесто досадашњих 10, добиће дупло више, читавих 20 одсто.
Црвена звезда је у јуну 2025. продала Лазара Јовановића Штутгарту за 5.000.000 евра, послије његових сјајних утакмица у дресу ОФК Београда. Иако је млади Србин сваки пут играо добро, када би добио прилику, било је јасно да тренер Штутгарта Себастијан Хенес има више повјерења у неке искусније фудбалере.
Јасно је да су Црвеној звезди потребни бочни фудбалери, што се видјело пред крај сезоне.
Због повреде црвено-бијели нису могли да рачунају на Немању Радоњића и Владимира Лучића, као и Шавија Бабику, док је Милсон био у лошој форми.
Поред Лазара Јовановића, тренер Дејан Станковић жели додатно да појача конкуренцију на крилним позицијама, па би нови уговор са Црвеном звездом требало да потпише Рус Јегор Пруцев, који је током јесени био на позајмици у ОФК Београду.
То значи, да ће на припремама Дејан Станковић од крилних играча имати Немању Радоњића, Лазара Јовановића, Јегора Пруцева и Владимира Лучића, а са Купа афричких нација вратиће се Шави Бабика и Милсон.
У случају добре понуде, Маракану би могли да напусте Немања Радоњић и Милсон.
Досадашњи фудбалер ОФК Београда Џеј Енем долази у Црвену звезду на шестомјесечну позајмицу. Уколико избори минутажу и добије повјерење стручног штаба, онда ће црвено-бијели активирати откупну клаузулу и потписати уговор са Енемом.
Некадашњи полазник омладинске школе фудбала у Ајаксу имао је одличну сезону у ОФК Београду, на 17 утакмица постигао је 10 голова.
