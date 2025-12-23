Бивши њемачки репрезентативац Себастијан Хертнер погинуо на Дурмитору

23.12.2025
17:25
Коментари:0
Њемачки медији су открили идентитет жртве у несрећи на жичари која се догодила у недјељу на Дурмитору. То је бивши професионални фудбалер Себастијан Хертнер (34).
Он је погинуо након што је пао с видине од 70 метара са жичаре на скијалишту Савин Кук, пренио је Билд.
Хертнер је током каријере наступао у другој њемачкој лиги за Минхен 1860, Дармштад и Ерцгебирге Ауе.
Nach dem tödlichen Sessellift-Unglück im montenegrinischen Skigebiet Savin Kuk gibt es nun traurige Gewissheit über die Identität des Opfers: Bei dem verunglückten Skifahrer handelt es sich um den ehemaligen deutschen Fußball-Profi Sebastian Hertner (34). https://t.co/yr5VeUWMla— oe24.at (@oe24at) December 23, 2025
Каријеру је завршо у у Оберлиги (пети ранг такмичења) као капитен "ЕТСВ Хамбурга". Његов се клуб од њега опростио преко Инстаграма:
"С великом тугом данас објављујемо да је наш капитен Себастиан Хертнер преминуо у трагичној несрећи током одмора. Шокирани смо и дубоко потресени. Наше искрено саучешће његовој породици и најближима. Почивај у миру", објавили су из клуба.
Хертнер је био и бивши немачки репрезентативац до 18 и 19 година, а у тим је селекцијама делио свлачионицу, међу осталима, са светским прваком Кристофером Крамером и Феликсом кросом, братом Тонија Кроса.
Несрећа се догодила док је брачни пар користио двосједну жичару у малом скијалишту Савин Кук, које располаже са свега 4,7 километара стаза, на надморској висини између 1.515 и 2.212 метара, у близини Жабљака, у планинском масиву Дурмитора. Супруга (30) остала је заробљена на жичари, па је хитна служба спасила с преломом ноге.
