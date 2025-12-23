Logo
Бивши њемачки репрезентативац Себастијан Хертнер погинуо на Дурмитору

23.12.2025

17:25

Фото: Youtube/@SV Darmstadt 1898/screenshot

Њемачки медији су открили идентитет жртве у несрећи на жичари која се догодила у недјељу на Дурмитору. То је бивши професионални фудбалер Себастијан Хертнер (34).

Он је погинуо након што је пао с видине од 70 метара са жичаре на скијалишту Савин Кук, пренио је Билд.

Хертнер је током каријере наступао у другој њемачкој лиги за Минхен 1860, Дармштад и Ерцгебирге Ауе.

Каријеру је завршо у у Оберлиги (пети ранг такмичења) као капитен "ЕТСВ Хамбурга". Његов се клуб од њега опростио преко Инстаграма:

"С великом тугом данас објављујемо да је наш капитен Себастиан Хертнер преминуо у трагичној несрећи током одмора. Шокирани смо и дубоко потресени. Наше искрено саучешће његовој породици и најближима. Почивај у миру", објавили су из клуба.

Хертнер је био и бивши немачки репрезентативац до 18 и 19 година, а у тим је селекцијама делио свлачионицу, међу осталима, са светским прваком Кристофером Крамером и Феликсом кросом, братом Тонија Кроса.

Mesi-Leo-argentina

Фудбал

Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено

Несрећа се догодила док је брачни пар користио двосједну жичару у малом скијалишту Савин Кук, које располаже са свега 4,7 километара стаза, на надморској висини између 1.515 и 2.212 метара, у близини Жабљака, у планинском масиву Дурмитора. Супруга (30) остала је заробљена на жичари, па је хитна служба спасила с преломом ноге.

