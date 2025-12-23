Logo
Велики трансфер на Маракани, први потез Дејана Станковића

Спортал

23.12.2025

15:57

Велики трансфер на Маракани, први потез Дејана Станковића
Фото: Tanjug/Dejan Živančević

Дејан Станковић је представљен на Маракани у понед‌јељак 22. децембра, а током конференције смо могли да чујемо Звездана Терзића, генералног директора, који је поручио да ће управа одмах кренути са радом.

Према сазнањима Спортала, пала је прва одлука.

Иако је најављено да неће бити много трансфера у зимском прелазном року, према сазнањима Спортала на Маракану стиже нападач.

Најавио је Терзић да ће вјероватно неко крило појачати тим Дејана Станковића, али управа клуба прво мора да растерети те позиције у тиму, па тек онда да доведе момка који би правио разлику на лијевом или десном боку.

Први трансфер ће бити долазак Џеја Енема из ОФК Београда, холандског центарфора који је ове сезоне одушевио многе у Суперлиги са 10 голова и асистенцијом, преноси Спортал.

Један од погодака је талентовани Холанђанин постигао управо у међусобном окршају са Црвеном звездом, у којем су Роматничари поражени са 4:3.

Dejan Stanković

ФК Црвена звезда

transfer

fudbal

