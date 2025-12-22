Logo
Станковић: Нисам се чуо са Милојевићем

Б92

22.12.2025

16:20

Станковић: Нисам се чуо са Милојевићем
Фото: Tanjug/Dejan Živančević

Нови тренер Црвене звезде Дејан Станковић истиче да се није чуо са Владаном Милојевићем.

Станковић је по други пут у каријери замијенио Милојевића на клупи шампиона Србије.

"Нисам се са Владом чуо, пратио сам утакмице. Видио сам доста тога, они су имали доста утакмица. Андреа Кардоне је момак који нам је помагао и прије, стандардна екипа, екипа којој слијепо вјерујем. Знамо тачно како ћемо и шта ћемо, знамо и врлине и мане једни другима", рекао је Станковић.

Терзић: "Милојевић је тражио да оде"

Предсједник Црвене звезде Звездан Терзић се обратио медијима на конференцији приликом именовања Дејана Станковића као ново тренера првог тима.

Терзић је на почетку искористио прилику да се захвали Владану Милојевићу на досадашњем залагању.

Владан Милојевић

Фудбал

Звезда раскинула уговор са Владаном Милојевићем

"Хвала Владану Милојевићу на свему што је дао Звезди. Отишао је привремено, врата Црвене звезде њему увијек остају отворена и сигурно ће се једног дана вратити."

Терзић је напоменуо да је Милојевић сам одлучио да се повуче.

"Имали смо доста турбулентну полусезону, нисмо се пласирали у Лигу шампиона, онда смо рекли да можда ни Лига Европе није лоша за Звезду. И тако је и било. Сада смо у ситуацији да у наредним утакмицама обезбиједимо и пласман у Топ 8, али смо имали нека кашљуцања у домаћем првенству. Да ли смо потцијенили домаће првенство или нешто друго, на нама је да направимо анализу. У ових осам, девет година када смо освајали титулу није се десило да Звезда потроши 15 бодова. Практично, частили смо. Ми не треба да се бавимо Партизаном нити било киме другом, ми морамо да се окренемо себи и да не дозвољавамо више такве ствари", рекао је Терзић и додао:

"Било је незадовољства током сезоне, разумјели смо, Милојевић је у неколико наврата нудио и оставку. Звезда, као велики клуб, ријетко када је мијењала тренера у току сезоне. Милојевиће је много тога дао Звезди и најмање што се очекивало од нас је да одбијемо све те оставке. На његов захтјев смо се разишли. Он је рекао да можда треба нова енергија, нека нова фаца да уђе у свлачионицу. Он је осјетио да постоји једна равна линија код играча. Растали смо се како заслужује један тренер као што је Милојевић који је много дао Црвеној звезди".

