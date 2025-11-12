Logo
Станковић побјеснио због питања новинара: Шта хоћеш бре ти, смраде један

Извор:

Мондо.рс

12.11.2025

19:59

Коментари:

0
Станковић побјеснио због питања новинара: Шта хоћеш бре ти, смраде један

Дејан Станковић више није тренер Спартака из Москве. Одлука је донијета послије побједе против Ахмата у домаћем шампионату (2:1), а сада се појавио и снимак када је давао изјаву послије меча који је одигран 9. новембра. Био је жестоко бијесан због питања руског новинара.

Поред српског стручњака стајао је преводилац који је у једном моменту морао да преводи оно што је Дејан причао са три различита језика - почео је на енглеском, прешао на италијански, завршио је на српском. Питање је било у вези са "поруком" коју је Станковић имао за судију по завршетку меча.

"Поздравио сам Богосавца (Мирослав Богосавац, дефанзивац Ахмата прим. оут). Не знам о чему ви причате. Немате питање, то вам је било једино питање. Сигурни сте о судији? Ви сте новинар? Само новинар, зашто ме питате?", рекао је Станковић на енглеском, док је преводилац све то преводио на руски.

"Шта хоћеш ти бре, смраде један"

Био је то почетак излагања. Наставио је да прича на италијанском језику, видно је било колико га је питање изнервирало.

"Зашто ме провоцирате са таквим питањима, гдје су вам битна питања, питајте ме за формације, за играче, ко је играо, зашто сам направио неку измјену. Само причате глупости. Да, судија. Судија..."

У том моменту га је новинар питао да ли је завршио. Завршило се одговором на српском језику.

"Нисам закончио. Шта хоћеш ти, шта хоћеш ти бре? Шта хоћеш бре смраде један", чуло се на српском док је одлазио од камере", закључио је Станковић који је послије свега овога добио отказ.

