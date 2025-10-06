Logo

Позната судбина Дејана Станковића на клупи Спартака из Москве

06.10.2025

16:33

Коментари:

0
Позната судбина Дејана Станковића на клупи Спартака из Москве

Упркос лошим резултатима на клупи Спартака из Москве, српски тренер Дејан Станковић, према писању руских медија, остаће на клупи црвено-бијелих.

Ову вијест је као ексклузивну објавио најзначајнији руски спортски портал "Спорт Експрес".

У Станковићеву одбрану, како кажу Руси, стао је спортски директор Спартака Френсис Кађигао, који је објаснио

челницима клуба шта су, по његовом мишљењу, разлози пораза у градском дербију од ЦСКА (2:3).

Милорад Додик

Република Српска

Додик: БиХ је неодржива земља и мора да нестане

Дејан Станковић је на клупу Спартака сјео 1. јула 2024. године и има уговор до јуна 2027.

Подијели:

Таг:

Dejan Stanković

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: БиХ је неодржива земља и мора да нестане

Република Српска

Додик: БиХ је неодржива земља и мора да нестане

2 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Ова 4 знака ће пливати у парама у наредним данима

2 ч

0
Огласила се полиција о хапшењу у Борику

Хроника

Огласила се полиција о хапшењу у Борику

2 ч

0
Минић са Калабуховом: Сарадња Српске и Русије заснива се на пријатељским односима и поштовању

Република Српска

Минић са Калабуховом: Сарадња Српске и Русије заснива се на пријатељским односима и поштовању

2 ч

0

Више из рубрике

Гвардиола исписао историју Премијер лиге

Фудбал

Гвардиола исписао историју Премијер лиге

6 ч

0
Предраг Мијатовић о преминулом сину: "Звао сам свештеника..."

Фудбал

Предраг Мијатовић о преминулом сину: "Звао сам свештеника..."

9 ч

0
Син легендарног Ђанлуиђија Буфона дебитовао у Серији А

Фудбал

Син легендарног Ђанлуиђија Буфона дебитовао у Серији А

9 ч

0
Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу

Фудбал

Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

18

35

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

18

24

Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

18

19

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

18

15

Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner