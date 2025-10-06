Позната судбина Дејана Станковића на клупи Спартака из Москве

06.10.2025
16:33
Упркос лошим резултатима на клупи Спартака из Москве, српски тренер Дејан Станковић, према писању руских медија, остаће на клупи црвено-бијелих.
Ову вијест је као ексклузивну објавио најзначајнији руски спортски портал "Спорт Експрес".
У Станковићеву одбрану, како кажу Руси, стао је спортски директор Спартака Френсис Кађигао, који је објаснио
челницима клуба шта су, по његовом мишљењу, разлози пораза у градском дербију од ЦСКА (2:3).
Дејан Станковић је на клупу Спартака сјео 1. јула 2024. године и има уговор до јуна 2027.
