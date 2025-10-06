Предраг Мијатовић о преминулом сину: "Звао сам свештеника..."

06.10.2025
09:43
Коментари:0
Потпредсједник Партизана Предраг Мијатовић је гостовао у емисији "Агапе" Александра Гајшека и говорио је о бројним актуелним темама, али и онима из своје фудбалске каријере и приватног живота.
На почетку разговора је објаснио због чега се вратио у Партизан, истакао и шта је његов циљ, а у посебно емотивном тону је говорио о свом преминулом сину Андреју.
- То је фотографија мог сина који је преминуо, он је моја енергија, мој мотив, није међу нама, али константо је ту. Свако од нас има неког ко нас мотивише док спавамо. То је нешто што мене покреће. Истина је, то је била његова мисија, родио се 1994. године када сам био у Валенсији на мом путу ка ненормалној слави. Ја сам онда отишао у Реал, болест је ишла на горе, али се борио као лав. Кад год сам имао највеће успјехе, њему је било лоше - рекао је Мијатовић и додао:
- Отац Радован Биговић је био мој велики пријатељ са невјероватно енергијом, штета што је тако млад преминуо. Тада је била јако тешка криза. Колико год да је био жилав, он је практично био клинички мртав. Звао сам свештеника. Дијете је почело да показује боље параметре, доктори су рекли да ствари иду на боље. Послије тога је живио још двије године. Мени се апсолутно све десило у животу - истакао је Предраг Мијатовић.
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму