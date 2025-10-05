Logo

Опрез у Торину уништио дерби

05.10.2025

22:43

Коментари:

Фото: Tanjug/AP/Marco Alpozzi/LaPresse

Вечерашњи меч Јувентуса и Милана у Торину као да је био финале Лиге шампиона, а не италијански дерби два великана. Много очекивања, много надања, на крају 0:0.

Било је прилика, али не и реализације. Осим пенала вриједи забиљежити и прилику Рафаела Леаа у самом финишу меча који је на сјајну асистенцију Луке Модрића реаговао као основац на физичком.

Из првог полувремена нема много извјештаја. Најбољи статистички податак који говори о опрезу и Тудора и Алегрија је само један корнер.

У другом полувремену могуће узбуђење угасио је Кристијан Пулишић. Са бјеле тачке послао је голмана Јувентуса у празну страну, али је и лопту послао високо преко гола.

Гледајући посљедње мечеве, Јувентус поново личи на препознатљиву екипу која мечеве завршава тијесним резултатом у своју или противничку корист.

Душан Влаховић, који је за прошли мјесец понио титулу МВП-ија, са клупе је ушао тек у 68. минуту меча. Ни улазак Костића умјесто штопера у самом финишу није дао резултат.

Послије шестог кола Јувентус након три везана ремија заузима пету позицију, док је Милан са освојених 13 бодова на трећој позицији.

