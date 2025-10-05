Слога остала без тренера

Извор:
Мондо.ба
05.10.2025
15:59
Коментари:0
Слога је у суботу поражена на гостовању Вележу (0:2), а сада је остала без шефа стручног штаба Вулета Тривуновића.
Вуле Тривуновић није више тренер Слоге. Споразумно је раскинут уговор с њим и више неће водити екипу, потврдио је за Мондо Златко Максимовић, директор Слоге.
Добојски премијерлигаш тако је остао без тренера који је на кормилу клуба са “Лука” био од маја ове године. Слога је само један у низу премијерлигаша који се у новој сезони одлучио за промјену тренера.
Ипак, за разлику од већине других клубова, двије стране растале су се заиста коректно, што је за наш портал потврдио и сам Тривуновић.
– Истина је, разишли смо се заиста коректно. Захваљујем се градоначелнику Борису Јеринићу, спортском директору и комплетној управи на указаној шанси да радим у Слоги, на подршци и повјерењу које сам имао. Хвала мојим играчима, мојим сарадницима, било ми је велико задовољство радити у Слоги у претходних пет мјесеци. Најважније је да се све завршило коректно, свако ће својим путем. Екипи и мом насљеднику, ко год то био, желим много среће у наставку сезоне јер и град Добој и људи који из године у годину улажу и подижу Слогу, они то заслужују – рекао је Тривуновић за Мондо.
Вуле Тривуновић прије доласка у Слогу био је шеф стручног штаба Рудар Приједора, а раније је радио у кипарском Етникосу, ГОШК из Габеле, Козари из Градишке, бањалучком Борцу, гдје је прво био асистент, а затим и први тренер. Такође, водио је и Слободу из Мркоњић Града, а први ангажман по завршетку играчке каријере имао је у БСК из Бањалуке.
Слога је у десет уводних рунди уписала по три побједе и ремија, уз четири пораза, те је тренутно у средини табеле.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму