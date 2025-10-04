Мисимовић и Зељковић у Солуну: На помолу сарадња Борца и ПАОК-а

Извор:
04.10.2025
Делегација ФК Борац , предвођена Звјезданом Мисимовићем и Богољубом Зељковићем, вечерас се у Солуну састала са представницима ПАОК-а.
Борчево руководство угостила је Марија Гончарова, потпредсједник грчког фудбалског великана, а током састанка највише говора је било о будућој сарадњи два клуба.
“Велико ми је задовољство што смо се срели са руководством ПАОК-а и желим да се захвалим госпођи Гончаров за издвојено вријеме. Дотакли смо се бројних тема, а веома ме радује што су и у ПАОК-у показали жељу да успоставимо сарадњу на неколико нивоа. Увјерен сам да је ово почетак једне лијепе фудбалске приче.” рекао је Зељковић
