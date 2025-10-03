Катастрофалне вијести за Србију пред Албанију

03.10.2025
Србију чекају кључни мечеви у квалификацијама за Свјетско првенство против Албаније и Андоре и дјелује да Саша Лукић неће моћи да помогне екипи. Српски везиста повриједио се на мечу између Фулама и Борнмута.
Само је сјео на траву у 12. минуту и било је јасно да је нешто озбиљно у питању.
Непосредно прије тога Лукић је био у свом казненом простору и ту је почео да се држи за предио око задње ложе. Кренуо је мало да се истеже, да би послије корнера Борнмута само остало да сједи на трави. Убрзо је ушла љекарска екипа и сигнализирала је тренеру Марку Силви да је измјена неопходна.
Њега је замијенио Том Керни већ у 14. минуту меча, али доста брине начин на који је дошло до повреде. Обично повреде које настану без било каквог контакта знају да буду много озбиљније... Да не прејудицирамо, Сашу чекају додатни прегледи и анализе и можемо само да се надамо да ипак није толико озбиљно као што је дјеловало у први мах.
Драган Стојковић Пикси саопштио је списак за мечеве са Албанијом (11. октобар у Лесковцу) и Андором (14. октобар у Енкампу) и ту се налазе четири дебитанта - Андреј Илић, Вељко Милосављевић, Александар Станковић и Дејан Зукић. На списку је наравно и Саша Лукић.
Погледајте и како изгледа списак селектора Србије:
Голмани: Вања Милинковић – Савић, Предраг Рајковић, Ђорђе Петровић, Драган Росић
Одбрана: Никола Миленковић, Страхиња Павловић, Милош Вељковић, Страхиња Ераковић, Јан- Карло Симић, Вељко Милосављевић
Везни ред: Саша Лукић, Немања Гудељ, Немања Максимовић Шабаб ,Андрија Живковић, Лазар Самарџић, Филип Костић, Стефан Митровић, Александар Станковић, Огњен Угрешић, Дејан Зукић,
Напад: Александар Митровић, Душан Влаховић, Лука Јовић , Андреј Илић
