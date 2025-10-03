Logo

Без продаје карата за утакмицу против Албаније - ово је разлог

03.10.2025

16:52

Фото: ФСС

Фудбалски савез Србије (ФСС) саопштио је да карте за меч са Албанијом у Лесковцу неће бити у слободној продаји због безбједности.

Дуел на стадиону “Дубочица”, који је планиран за 11. октобар, је проглашен мечом високог ризика, а капацитет стадиона је додатно смањен због казне ФИФА.

У саопштењу се наводи да ће улазак на утакмицу, која се игра на стадиону “Дубочица” у Лесковцу 11. октобра, бити дозвољен само уз стриктно персонализоване улазнице и увид у лични документ, као и уз ригорозне безбједносне провјере на улазима, у потпуности усклађене са највишим стандардима сигурности.

Како се наводи на сајту ФСС, присуство на трибинама биће обезбијеђено расподјелом улазница фудбалској заједници кроз дистрибуцију регионалним савезима, клубовима, полазницима школа фудбала и њиховој родитељској пратњи, стручним и струковним фудбалским организацијама, званичним спонзорима и гостима ФСС, акредитованим представницима медија, као и медицинским и другим екипама неопходним за реализацију утакмице.

Из ФСС су подсјетили да је у октобру 2014. године утакмица између Србије и Албаније у Београду прекинута, што је довело до тешких посљедица по репрезентацију Србије, укључујући и губитак пласмана на Европско првенство 2016. у Француској.

“Управо из тог разлога, Фудбалски савез Србије, заједно са УЕФА, ФИФА и свим другим надлежним институцијама, предузима све неопходне мјере како би се обезбиједили максимална безбједност и регуларно одржавање утакмице. Фудбалски савез Србије апелује на све учеснике да својим понашањем дају допринос фер и спортском амбијенту, како би репрезентација Србије имала услове да на терену оствари најбољи могући резултат”, поручио је ФСС.

Из српске куће фудбала су раније саопштили да су све надлежне институције - ФИФА, МУП и ФСС, дуел између Србије и Албаније прогласиле за утакмицу највишег безбједносног ризика.

