Остаје жал: Звезда поражена од Порта

02.10.2025
23:19
Коментари:0
Фудбалери Црвене звезде поражени су од Порта у другом колу Лиге Европе резултатом 2:1 (1:1). Велика жал, јер је шампион Србије примио гол у 89. минуту. Претходно је Вилијам Гомеш погодио из пенала, док је 17-годишњи Василије Костов постигао страшан гол за изједначење.
Пала је Звезда у паклу Драгаа, чини се, помало наивно. Велика штета и жал, јер су изабраници Владана Милојевића "показали зубе" фаворизованом Порту, који је задржао максималан учинак и има девет побједа из исто толико мечева у свим такмичењима.
Опредијелио се Милојевић да од првог минута заигра Немања Радоњић, за ког се спекулисало да ће почети с клупе због проблема с грчевима, али је он добио предност у односу на Олајинку и Милсона.
Изненађење у стартних 11 био је 17-годишњи Василије Костов. Управо је он постигао погодак и постао најмлађи стријелац у историји Црвене звезде у европским такмичењима са 17 година и 144 дана, изузимајући квалификације.
Прије његовог поготка, маестралном ударцем десном ногом на претходно спуштену лопту Милоша Вељковића, Порто је водио голом Вилијама Гомеша из пенала. Наивно, пренаивно исти је скривио Тебо Учена. Са двије руке повлачио је директног чувара и њемачки арбитар је оправдано показао на бијелу тачку.
Вилијам Гомеш послао је Матеуса у једну, лопту у другу страну. Није се Звезда предавала, није клонула, већ је кренула у офанзиву и то се исплатило поготком Костова.
Наставак сусрета, мијењали су и Франческо Фариоли и Владан Милојевић.
Звездин стратег извео је Радоњића у 71. минуту, убацио је Милсона, јер је било очигледно да брзоноги Нишлија не може да издржи свих 90 минута, а притом је добио и један незгодан ударац.
Изашли су нешто касније и Арнаутовић ког је заменио Дуарте, Костов је уступио мјесто Олајинки, а Тикнизјан Станковићу.
И дјеловала је добро и храбро Звезда. Организовано у сваком смислу, али... Два промашаја за два минута. Прво Милсон, затим и Дуарте, а онда као што то обично у фудбалу и бива - казна!
Севнула је контра Порта, Пепе је упослио суперталентованог Родрига Мору, који је матирао Матеуса у 89. минуту.
Остаје велика жал што Црвена звезда због свега приказаног пред готово 43.000 свједока на стадиону Драгао, није успјела да освоји нови бод у Лиги Европе, пише Спутњик.
