Уводе 'невидљиве' радаре за мјерење брзине

Извор:

Агенције

23.12.2025

14:51

Радари у ЗДК
Фото: Зеница блог

Помоћник директора Агенције за безбједност саобраћаја (АБС) Србије Мирко Коковић изјавио је да се ради на увођењу система стационираних и мобилних, невидљивих радара за мјерење средњих брзина на магистралним путевима.

Ови радари се уводе на мјестима гдје је учестао број саобраћајних незгода са фаталним исходом.

војска њемачка-10102025

Свијет

Ова земља уводи обавезан војни рок од 2026

"Саобраћајна полиција у сарадњи са агенцијом на таквим дионицама уводи тренутно мјерење и мјерење просјечне брзине. Они, поред брзине, мјере коришћење мобилног телефона и коришћење сигурносног појаса. То су неке грешке које правимо и због којих нам годишње страда изузетно велики број људи, конкретно само због сигурносног појаса који не користимо у довољној мјери", рекао је Коковић за ТВ Прва.

Према његовим ријечима, сам систем је управо направљен тако да возачи неће моћи преко Вајбер група да добијају информације о дежурним саобраћајним патролама, јер ће радари бити сакривени у уличном мобилијару.

"Једноставно нећете моћи да видите, да препознате да је то уређај за мјерење брзине и сама извјесност кажњавања, уколико не поштујете саобраћајне прописе, биће изузетно велика", додао је он.

нови југо

Ауто-мото

Враћају се Југо и Стојадин, познато и када

Када је ријеч о бројкама које су забиљежене током године, казао је да је са данашњим даном 476 особа изгубило живот од почетка године, забиљежено је 32.000 саобраћајних незгода у којима је повријеђено 17.000 људи.

"То је статистика коју морамо да промијенимо и пред нама је једна изазовна година, прије свега због доношења новог Закона о безбједности саобраћаја, од ког очекујемо велике промјене. Постављају се радари, како стационарни, тако и мобилни. Мобилни радари ће радити 24 сата дневно, биће свуда, нећете знати где су, није потребно присуство саобраћајног полицајца поред њега", рекао је Коковић.

