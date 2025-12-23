Пљуштаће казне: Ово више не смијете радити током вожње

Извор:
Информер
23.12.2025
10:02
Коментари:0
Најновији закон о саобраћају предвиђа нове казне међу којима је и она за слушање гласне музике у аутомобилу током вожње.
Посебне санкције укључују повећање казни за кршење правила везаних за сигурносни појас, употребу мобилног телефона и вожњу под алкохолом или психоактивним супстанцама.
Да нема више казни од 5.000, нити рока плаћања од 8 дана, као ни слушање прегласне музике у возилу, док ће од 2026. године и ситни саобраћајни прекршаји износити до 50.000 динара - само су дио новог и никад строжег Закона о безбједности саобраћају који би требало да ступи на снагу у јануару нове године.
Начелник Управе саобраћајне полиције Славиша Лакићевић најавио је нове мере у циљу унапређења безбједности у саобраћају, а према његовим речима досадашње саобраћајне казне изгубиле су сврху прописивања, поготово новчане казне од 3.000 до 5.000 динара.
Исто тако, прекршаји који су се до сада кажњавали са 3.000 динара, убудуће ће коштати 10.000, најавио је начелник Управе саобраћајне полиције Славиша Лакићевић.
Свијет
Младић (25) из Црне Горе избоден у Риму
"У овом моменту могу да кажем да јесте чињеница да су нам казне изгубиле сврху прописивања, поготово новчане казне у фиксном износу које су од 3 и 5.000 динара, које се плате у року од осам дана. Тако да ћемо свакако казне за чланове 334, 333 и 332а значајно подићи. Сада се разматра могућност да те казне буду у висини од 10.000, 15.000 и 20.000 динара", открио је Лакићевић у разговору за Аутоинфо и додао:
"Такође, кад неко даје мигавац да се укључи у вашу траку, јер је у његовој траци заустављен саобраћај, онемогућен, а ви му не дате. То се такође у пракси ријетко кажњава, а требало би. Значи, то ће бити умјесто 3.000, сад ће бити 10.000 динара.
Затим, прекршаји који су до сада били 5.000, биће 15.000, као што је, на примјер, непрописно одстојање, кад се неком залијепите за задњи крај возила, или кад прекорачите брзину у насељу за 10 до 20 километара на сат, значи ограничење је 50, а ви возите 70, додаје начелник и најављује прогресивни раст висине казне.
"Прекршаји који су досад били 10.000, сада ће бити 20.000, а за поједине ‘благе прекршаје’ у плану су санкције од чак 50.000 динара", поручује начелник Управе саобраћајне полиције Славиша Лакићевић.
То су на примјер, према најавама Лакићевића:
Такође, према најави начелник Управе саобраћајне полиције, одређени прекршаји, као што су прекршаји некоришћења сигурносног појаса или употреба мобилног телефона вјероватно ће прећи у садашњи члан 331а, а који је у висини од 50.000 динара.
Кошарка
Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера
Исто тако, измјене у Закону о безбедности саобраћаја (ЗОБС) тицаће се и слушања прегласне музике у возилу, тако да возач не може да чује ништа око себе, као ни друге учеснике у саобраћају.
Нема више рока плаћања од 8 дана
Још једна активност или предлог јесте и да они који учине други пут исти прекршај, неће моћи да плате новчану казну, то јест, неће моћи да плате пола казне у року од осам дана.
"А уколико се понови трећи пут, или четврти пут, или више пута прекршај, добијаће по 50 одсто увећања новчане казне у фиксном износу", увјерава Лакићевић.
У плану је и строжа казнена политика за уживаоце алкохола и психоактивних супстанци.
"Размишља се да се за прекршаје који најчешће доводе до саобраћајних незгода, то су прије свега алкохол и психоактивне супстанце, повећа број казнених поена, али и за прекршај некоришћења сигурносног појаса, да се уведу казнени поени, као и за употребу или непрописну употребу мобилних телефона. То су само неки, од приједлога. Стручна радна група је окончала рад на правилима саобраћаја и кренули смо да радимо на санкцијама. Још се раде консултације са Апелационим прекршајним судом и са судијама за прекршаје основних судова и, наравно, са Министарством правде и са осталим члановима стручне радне групе. Али је извјесно да ће одређене санкције претрпјети озбиљне промене, то јест, да ћемо имати већу запрећену новчану казну. Поготово за прекршај гдје имамо непрописан превоз дјеце и чињење прекршаја у возилима када су ту деца", истиче.
Култура
Узнемирујуће: Испливао снимак трагичне погибије креатора игре Call of Duty
Један од интересантних предлога је да, уколико возач учини прекршај конзумирање алкохола и управљање возилом, а у возилу имате дете млађе од 14 година или 12, добиће обавезну заштитну мјеру и увећање новчаних казни и казнених поена.
"Тај дио приједлога је сада на разматрању. Ми ћемо до краја мјесеца завршити са санкцијама, то је, да кажем, још један сложен процес који треба да урадимо и, наравно, да добијемо консензус свих који су у стручној радној групи и надамо се да ћемо имати нови закон 2026. године већ у јануару мјесецу", закључује Лакићевић, преноси Информер.
Најновије
Најчитаније
14
03
14
03
14
01
13
55
13
53
Тренутно на програму