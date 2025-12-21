Нови радар вреба возаче на дионици у БиХ

Извор:
Агенције
21.12.2025
10:18
Коментари:0
На самом улазу у Коњиц постављен је нови стационарни радар за контролу брзине, чиме је додатно појачана контрола саобраћаја на једној од фреквентнијих прометница у Босни и Херцеговини.
Радар је инсталиран у насељу Трешаница, у непосредној близини бензинске пумпе Хифа, на магистралном путу М-17 из правца Сарајева.
Сцена
Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији
Ријеч је о локацији на којој се свакодневно биљежи велики саобраћај, посебно у туристичкој и викенд сезони, преноси "Радио Коњиц".
Осим овог радара, недавно је постављена и камера на излазу из тунела Иван на аутоцести А1, на дионици Тарчин – Брадина, чиме се додатно шири мрежа контролеа брзине и безбједности у саобраћају.
Градови и општине
Ни Бањалука ни Сарајево: Ово је данас град с најзагађенијим ваздухом
Погледајте локацију на којој се налази нови радар у Коњицу:
Хроника
4 ч0
Друштво
4 ч1
Свијет
4 ч0
Хроника
4 ч0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
2 д0
Најновије
Најчитаније
14
07
14
01
13
59
13
50
13
45
Тренутно на програму