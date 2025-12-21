Logo
Нови радар вреба возаче на дионици у БиХ

Агенције

21.12.2025

10:18

Радар у Коњицу
На самом улазу у Коњиц постављен је нови стационарни радар за контролу брзине, чиме је додатно појачана контрола саобраћаја на једној од фреквентнијих прометница у Босни и Херцеговини.

Радар је инсталиран у насељу Трешаница, у непосредној близини бензинске пумпе Хифа, на магистралном путу М-17 из правца Сарајева.

Ријеч је о локацији на којој се свакодневно биљежи велики саобраћај, посебно у туристичкој и викенд сезони, преноси "Радио Коњиц".

Осим овог радара, недавно је постављена и камера на излазу из тунела Иван на аутоцести А1, на дионици Тарчин – Брадина, чиме се додатно шири мрежа контролеа брзине и безбједности у саобраћају.

Погледајте локацију на којој се налази нови радар у Коњицу:

