Ни Бањалука ни Сарајево: Ово је данас град с најзагађенијим ваздухом

Извор:
СРНА
21.12.2025
09:50
Коментари:1
Тузла јутрос има најзагађенији ваздух у БиХ са индексом квалитета од 135, па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по респираторне органе.
Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка напољу, а и осталом становништву се не препоручује продужени боравак напољу, као ни веће напрезање, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Бањалуци 100, Сарајеву и Високом 94, Зеници, Какњу, Маглају и Травнику 83, а у Ливну 57, те је нездрав за осјетљиве групе становништва.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добра, од 51 до 100 је умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
