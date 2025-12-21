Logo
Large banner

Пензије, плате, дјечији додаци: Велике промјене у Њемачкој од јануара

Извор:

Агенције

21.12.2025

09:29

Коментари:

0
Пензије, плате, дјечији додаци: Велике промјене у Њемачкој од јануара
Фото: Pixabay

У 2026. години у Њемачкој се очекује раст пензија од око 3 одсто, уз процјене да би повећање могло достићи и до 4 одсто.

Од 1. јануара уводи се такозвана активна пензија која омогућава запосленима који су достигли старосну границу да додатно зараде до 2.000 евра мјесечно без пореза, уз обавезне доприносе за здравствено и дуготрајно осигурање.

Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Људи ће бјежати из Бањалуке и Сарајева: Остварује ли се предвиђање из 2018?

Пријевремена пензија од 62. године остаје могућа, али уз трајно умањење од 10,8 одсто.

Минимална плата и већи дечји додатак

Минимална сатница од 1. јануара 2026. расте на 13,90 евра, док је за 2027. већ најављено повећање на 14,60 евра.

Дјечији додатак расте на 259 евра мјесечно по дјетету, а лимит за мини послове подиже се на 603 евра мјесечно.

Здравство и социјално осигурање

Граница прихода за обавезно здравствено осигурање повећава се на 6.450 евра бруто мјесечно, чиме радници са вишим примањима добијају избор између јавног и приватног осигурања.

Додатни допринос за здравство расте на 2,9 одсто, док се допринос за умјетнике кроз Кинстлерсоциалабгабе смањује на 4,9 одсто.

Пореске олакшице и већи одбици

Лични неопорезиви део расте на 12.348 евра, а дјечији порески одбитак на 3.414 евра по родитељу.

Градска управа-Бањалука

Бања Лука

Сјене прошлости над Градском управом: Отац Станивуковићеве сараднице хапшен због крађе младунаца рода

Повећава се и путни паушал на 38 центи по километру од првог километра, док се пореске олакшице шире на е спорт, истраживања и електрична возила.

Дигиталне промјене и Шуфа рејтинг

Од марта 2026. потрошачи ће моћи бесплатно да виде и сами израчунају свој кредитни рејтинг преко платформе Шуфа.

Дигитална возачка дозвола биће доступна крајем 2026. као допуна класичној, а не њена замена.

Енергија и мобилност

Држава значајно смањује мрежне накнаде за електричну енергију, са 6,65 на 2,86 центи по киловат сату.

Цијена горива благо расте због нове ЦО2 методологије, док мјесечна карта за јавни превоз Дојчландтикет поскупљује на 63 евра.

palica

Хроника

Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

У нове аутомобиле уводи се НГ еКол систем, а од 2027. без њега неће бити могуће регистровати нова возила.

Електрична возила и соларни системи

До 2029. обезбијеђене су три милијарде евра за подстицаје за електрична возила, првенствено за домаћинства са нижим и средњим приходима.

У Сјеверној Рајни Вестфалији уводи се обавеза уградње фотонапонских система при замјени крова гдје је то технички могуће.

Миграције и тржиште рада

Уводи се јединствено саветовалиште за раднике из трећих земаља, док се постојећи привремени модели боравка мијењају новим статусима који треба да олакшају интеграцију и запошљавање.

Потрошачка права и ПДВ у угоститељству

Купци од 2026. добијају право да траже поправку широког спектра уређаја, док онлајн продавци морају увести јасно видљиво дугме за отказ куповине.

новац пиџабаѕ

Економија

Прије 4 дана 600, данас 700 милијарди: Први човјек с овом цифром на рачуну

ПДВ на храну у угоститељству трајно се смањује са 19 на 7 одсто, док за пиће остаје непромијењен.

Година великог прилагођавања

Реформе које Њемачка уводи од 2026. проширују социјална права и убрзавају дигитализацију, али истовремено доносе нове административне обавезе и притиске на тржиште рада.

За милионе грађана и компанија 2026. биће година прилагођавања, али и покушај да се европска привреда припреми за изазове будућности.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

plate

пензије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Све више пацијената на Пулмологији због загађеног ваздуха

Градови и општине

Све више пацијената на Пулмологији због загађеног ваздуха

48 мин

0
Кирил Димитријев на састанку с Владимиром Путином

Свијет

Путинов представник: Покушавају да изазову трећи свјетски рат

55 мин

0
Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ

Република Српска

Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ

1 ч

3
''Насилна кампања'': Ухапшен Србин на сјеверу Косова

Србија

''Насилна кампања'': Ухапшен Србин на сјеверу Косова

1 ч

0

Више из рубрике

Кирил Димитријев на састанку с Владимиром Путином

Свијет

Путинов представник: Покушавају да изазову трећи свјетски рат

55 мин

0
Драма због пртљага: Евакуисана жељезничка станица у Штутгарту

Свијет

Драма због пртљага: Евакуисана жељезничка станица у Штутгарту

1 ч

0
Десет мртвих у нападу на таверну: Нападачи отворили ватру на госте

Свијет

Десет мртвих у нападу на таверну: Нападачи отворили ватру на госте

1 ч

0
Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

Свијет

Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

50

Ни Бањалука ни Сарајево: Ово је данас град с најзагађенијим ваздухом

09

46

Тежак судар између Бањалуке и Приједора: Ватрогасци извлачили повријеђене

09

41

Фонд ПИО позвао осигуранике: Јавите се што прије

09

29

Пензије, плате, дјечији додаци: Велике промјене у Њемачкој од јануара

09

22

Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner