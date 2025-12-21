Пензије, плате, дјечији додаци: Велике промјене у Њемачкој од јануара

Извор:
У 2026. години у Њемачкој се очекује раст пензија од око 3 одсто, уз процјене да би повећање могло достићи и до 4 одсто.
Од 1. јануара уводи се такозвана активна пензија која омогућава запосленима који су достигли старосну границу да додатно зараде до 2.000 евра мјесечно без пореза, уз обавезне доприносе за здравствено и дуготрајно осигурање.
Пријевремена пензија од 62. године остаје могућа, али уз трајно умањење од 10,8 одсто.
Минимална плата и већи дечји додатак
Минимална сатница од 1. јануара 2026. расте на 13,90 евра, док је за 2027. већ најављено повећање на 14,60 евра.
Дјечији додатак расте на 259 евра мјесечно по дјетету, а лимит за мини послове подиже се на 603 евра мјесечно.
Граница прихода за обавезно здравствено осигурање повећава се на 6.450 евра бруто мјесечно, чиме радници са вишим примањима добијају избор између јавног и приватног осигурања.
Додатни допринос за здравство расте на 2,9 одсто, док се допринос за умјетнике кроз Кинстлерсоциалабгабе смањује на 4,9 одсто.
Лични неопорезиви део расте на 12.348 евра, а дјечији порески одбитак на 3.414 евра по родитељу.
Повећава се и путни паушал на 38 центи по километру од првог километра, док се пореске олакшице шире на е спорт, истраживања и електрична возила.
Од марта 2026. потрошачи ће моћи бесплатно да виде и сами израчунају свој кредитни рејтинг преко платформе Шуфа.
Дигитална возачка дозвола биће доступна крајем 2026. као допуна класичној, а не њена замена.
Држава значајно смањује мрежне накнаде за електричну енергију, са 6,65 на 2,86 центи по киловат сату.
Цијена горива благо расте због нове ЦО2 методологије, док мјесечна карта за јавни превоз Дојчландтикет поскупљује на 63 евра.
У нове аутомобиле уводи се НГ еКол систем, а од 2027. без њега неће бити могуће регистровати нова возила.
До 2029. обезбијеђене су три милијарде евра за подстицаје за електрична возила, првенствено за домаћинства са нижим и средњим приходима.
У Сјеверној Рајни Вестфалији уводи се обавеза уградње фотонапонских система при замјени крова гдје је то технички могуће.
Уводи се јединствено саветовалиште за раднике из трећих земаља, док се постојећи привремени модели боравка мијењају новим статусима који треба да олакшају интеграцију и запошљавање.
Купци од 2026. добијају право да траже поправку широког спектра уређаја, док онлајн продавци морају увести јасно видљиво дугме за отказ куповине.
ПДВ на храну у угоститељству трајно се смањује са 19 на 7 одсто, док за пиће остаје непромијењен.
Реформе које Њемачка уводи од 2026. проширују социјална права и убрзавају дигитализацију, али истовремено доносе нове административне обавезе и притиске на тржиште рада.
За милионе грађана и компанија 2026. биће година прилагођавања, али и покушај да се европска привреда припреми за изазове будућности.
