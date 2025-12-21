Logo
Путинов представник: Покушавају да изазову трећи свјетски рат

Извор:

Агенције

21.12.2025

08:57

Кирил Димитријев на састанку с Владимиром Путином
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin Pool via AP

Дубока држава покушава да изазове трећи свјетски рат подстицањем "антируске параноје" широм Велике Британије и ЕУ, изјавио је данас специјални представник предсједника Руске Федерације и шеф Руског фонда за директна улагања Кирил Дмитријев.

Његова изјава је услиједила као коментар на ранију изјаву директорке Националне обавјештајне службе САД Талси Габард, која је рекла да "ратни хушкачи из дубоке државе" и њихови пропагандни медији поново покушавају да поткопају напоре предсједника САД Доналда Трампа да донесе мир Украјини и Европи".

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ

"Габард је бриљантна не само за документовање Обаминог и Бајденовог поријекла руске преваре, већ и за разоткривање ратнохушкачке машине дубоке државе која покушава да изазове трећи свјетски рат распиривањем антируске параноје широм Велике Британије и ЕУ. Разум је важан – вратите здрав разум, мир и безбједност", рекао је Дмитријев у објави на друштвеној мрежи Икс.

Талси Габард претходно је на Иксу 20. децембра објавила да ратни хушкачи и њихови пропагандни медији лажно тврде да америчка обавјештајна заједница подржава став ЕУ и НАТО да је циљ Русије да изврши инвазију, односно освоји Европу, како би добила подршку за своју проратну политику.

Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Људи ће бјежати из Бањалуке и Сарајева: Остварује ли се предвиђање из 2018?

"Истина је да америчка обавјештајна служба процјењује да Русија нема способност чак ни да освоји и окупира Украјину, а да не говоримо о инвазији и окупацији Европе", навела је она.

