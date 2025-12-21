Путинов представник: Покушавају да изазову трећи свјетски рат

Извор:
Агенције
21.12.2025
08:57
Коментари:0
Дубока држава покушава да изазове трећи свјетски рат подстицањем "антируске параноје" широм Велике Британије и ЕУ, изјавио је данас специјални представник предсједника Руске Федерације и шеф Руског фонда за директна улагања Кирил Дмитријев.
Његова изјава је услиједила као коментар на ранију изјаву директорке Националне обавјештајне службе САД Талси Габард, која је рекла да "ратни хушкачи из дубоке државе" и њихови пропагандни медији поново покушавају да поткопају напоре предсједника САД Доналда Трампа да донесе мир Украјини и Европи".
Република Српска
Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ
"Габард је бриљантна не само за документовање Обаминог и Бајденовог поријекла руске преваре, већ и за разоткривање ратнохушкачке машине дубоке државе која покушава да изазове трећи свјетски рат распиривањем антируске параноје широм Велике Британије и ЕУ. Разум је важан – вратите здрав разум, мир и безбједност", рекао је Дмитријев у објави на друштвеној мрежи Икс.
Талси Габард претходно је на Иксу 20. децембра објавила да ратни хушкачи и њихови пропагандни медији лажно тврде да америчка обавјештајна заједница подржава став ЕУ и НАТО да је циљ Русије да изврши инвазију, односно освоји Европу, како би добила подршку за своју проратну политику.
Друштво
Људи ће бјежати из Бањалуке и Сарајева: Остварује ли се предвиђање из 2018?
"Истина је да америчка обавјештајна служба процјењује да Русија нема способност чак ни да освоји и окупира Украјину, а да не говоримо о инвазији и окупацији Европе", навела је она.
.@DNIGabbard is great not only for documenting the Obama/Biden origins of the Russia hoax,but now for exposing the deep-state warmonger machinery trying to incite WW3 by fueling anti-Russian paranoia across the UK & EU. Voices of reason matter—restore sanity, peace, and security https://t.co/NgZqbskZFl— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 20, 2025
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
09
50
09
46
09
41
09
29
09
22
Тренутно на програму