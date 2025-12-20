Logo
Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

Извор:

Танјуг

20.12.2025

21:53

Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров је изјавио је данас, коментаришући увођење санкција западних земаља против Русије, да "за сваку акцију постоји реакција".

"Живот је током вијекова доказао да за сваку акцију постоји реакција", рекао је Лавров током пленарне сједнице министарског састанка Форума за партнерство Русија-Африка, преноси Известија.

Он је нагласио да Русија преферира да се фокусира на координацију радних и ефикасних механизама који ће помоћи у обезбјеђивању трговинских и економских веза и учинити их независним од оних који "крше све принципе међународног права" и "прибегавају уцјенама и притиску".

Пилот

Свијет

Пилот се закључао у пилотску кабину због неисплаћених зарада

Дан раније, предсједник Европског савјета Антонио Кошта је објавио да су учесници самита Европске уније одлучили да продуже антируске санкције за шест мјесеци.

Према његовим ријечима, самит ЕУ је одлучио да наложи Европској комисији да настави рад на "репарационом кредиту" Кијеву користећи замрзнуту руску имовину.

Сергеј Лавров

sankcije Rusiji

