Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

Извор:
Танјуг
20.12.2025
21:53
Коментари:0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров је изјавио је данас, коментаришући увођење санкција западних земаља против Русије, да "за сваку акцију постоји реакција".
"Живот је током вијекова доказао да за сваку акцију постоји реакција", рекао је Лавров током пленарне сједнице министарског састанка Форума за партнерство Русија-Африка, преноси Известија.
Он је нагласио да Русија преферира да се фокусира на координацију радних и ефикасних механизама који ће помоћи у обезбјеђивању трговинских и економских веза и учинити их независним од оних који "крше све принципе међународног права" и "прибегавају уцјенама и притиску".
Дан раније, предсједник Европског савјета Антонио Кошта је објавио да су учесници самита Европске уније одлучили да продуже антируске санкције за шест мјесеци.
Према његовим ријечима, самит ЕУ је одлучио да наложи Европској комисији да настави рад на "репарационом кредиту" Кијеву користећи замрзнуту руску имовину.
