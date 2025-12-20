Logo
Хајнекен кажњен са 1,5 милиона евра

Извор:

Танјуг

20.12.2025

21:49

Фото: Unsplash

Холандска компанија за производњу пива Хајнекен кажњена је са 1,5 милиона евра због дистрибуције лименки пива без обавезног депозита, саопштило је Јавно тужилаштво те земље.

До прекршаја је дошло између 1. и 11. априла 2023. године, када је Хајнекен напунио више од 7,2 милиона лименки без логотипа за депозит и пустио их на тржиште, упркос томе што је законски захтјев већ био на снази, преноси данас НЛ Тајмс.

Агенција је саопштила да Хајнекен није испунио своје законске обавезе, упркос томе што је Инспекторат за људску животну средину и транспорт више пута обавјештавао произвођаче пића, почев од септембра 2022. године о предстојећем захтјеву за депозит.

Компанија је саопштила да јој је привремено дозвољено да продаје лименке без логотипа депозита ако су напуњене прије 1. априла, али да је погрешно протумачио политику и наставио да пуни преостале лименке без логотипа за депозит након 1. априла.

Портпарол компаније Хајнекен је рекао да та компанија "прихвата казну коју је изрекло Јавно тужилаштво од 1,5 милиона евра и добровољно донира 500.000 евра добротворној организацији која убрзава систем депозита".

