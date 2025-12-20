Logo
Орбан: Спријечена објава рата

СРНА

СРНА

20.12.2025

21:41

Фото: Танјуг/АП

Мађарска је у Бриселу спријечила непосредну пријетњу ратом који би Европа објавила уколико би конфисковала замрзнуту руску имовину и послала средства Кијеву, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Пљенидбом руске имовине Европа би послала објаву рата, али смо ухватили голуба писмоношу баш на вријеме. Не сјећам се да су девизне резерве конфисковане током ратова", истакао је Орбан.

Он је додао да се о томе може разговарати након што се сукоб заврши, али да се то не може радити током рата, јер то значи да улазак у сукоб, преносе РИА Новости.

ILU-ŽIVOTINJA-MEDVJED-180925

Регион

Мјештани под опсадом медвједа: Од стоке остају само кости

Према његовим ријечима, у том случају само је питање времена присуства западних трупа.

У Бриселу је јуче завршен самит на коме је ЕУ привремено одустала од пљенидбе руске имовине и донесена је одлука да се Украјини обезбиједи зајам од 90 милијарди евра из сопственог буџета.

Виктор Орбан

