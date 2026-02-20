Фармер објаснио зараду: Колико можете да зарадите од 50 кокошки?

Извор:
АТВ
20.02.2026
18:02
Коментари:0
Ко жели да ради, посла увијек има. На фарми Еко јаја Паочић одлучили су се за кокошке, а сада су објаснили и може ли се живјети од њиховог узгоја.
"Кренимо од саме продаје јаја за Конзум. Узећу за примјер 50 кокица, било да је Амрок или Италијанка, све ће оне лијепо да носе ако им посветите пажњу. Од 50 кокица можете да очекујете 40 јаја. Толико јаја код нас вриједи 20 КМ. Трошкови хране за 50 кокица ће вас коштати 4.5 КМ дневно или 6.5 kg. Све зависи колико плаћате храну. На 50 кокица вама остаје 15 КМ дневно, или 495 мјесечно. Идеално за поплаћати рачуне".
Ако повећате број кокица, ако се озбиљније посветите свему, можете да очекујете веће прихоте, тврди фармер.
"Говорећи о продаји пилића, каже сљедеће: "Од неких 50 кокица можете да очекујете 40 јаја. Од њих 30 може у инкубатор. Када одбијете јаја која нису правилног облика, ситна су и слично, можете да очекујете 20 пилића. Тих 20 пилића на 4 КМ то вам је 80 КМ дневно. Томе морате мало озбиљније да се посветите, требају вам боксови, добре инкубаторе, добре агрегате у случају нестанка струје. Дакле, продаја пилића је веома исплатива", каже фармер.
Под број три ставља продају јаја за насад.
"Кад је сезона једно јаје од моје расне кокице и уз лијепог ороза, можете јаје да цијените 1-1.5 КМ по јајету. Од 40 јаја, 30 их можете да продате. На мјесечном нивоу имате 900 КМ прихода. Од тога одбијете храну, па израчунате добит. Ако желите да смањите трошкове, пустите коке да ходају по дворишту, дајете им остатке из куће. Што се тиче поврћа и кувања то им можете давати сваки дан", каже фармер.
Број четири му је продаја пилића, али каже да је већа инвестиција.
"Када имате објекат, уз лијепу топлоту и квалитетну храну, кроз 2-3 мјесеца можете да продате скоро одраслу коку и она може да кошта 12-13 КМ. Од 3 или 4 мјесеца цијена варира од 15 до 20 КМ по комаду. Морате да одбијете трошкове хране за те мјесеце, али то не кошта много. То је веома исплативо", каже фармер.
Посљедњи профит је ђубриво.
"Продаја ђубрива може да вам донесе лијеп приход. Може да вам исплати трошак хране. У врећу од 25 килограма све из кокошињца скупим и продајем локалним фармерима за 5 до 8 КМ по врећи. Од тих пара купим храну. Онда драги моји направите циклус, купите храну кокицама, оне је претворе у измет, сакупите га и продате и купите храну. Тако можете да смањите трошкове хране", рекао је фармер.
Најновије
Најчитаније
18
28
18
24
18
19
18
06
18
02
Тренутно на програму